Ministrul Finanțelor: „Bugetul pe 2026 nu prevede creșteri de TVA și nici modificări ale pensiilor magistraților”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, 20 ianuarie, că în procesul de elaborare a bugetului de stat nu sunt avute în vedere majorări ale taxei pe valoare adăugată, nici pentru sectorul HoReCa și nici pentru alte domenii economice.

„Nu luăm în calcul nicio ipoteză a creșterii cotei standard de TVA pentru bugetul anului 2026, nu luăm în calcul ipoteza creșterii TVA la HoReCa și nu putem lua în calcul pentru buget măsuri care nu sunt în vigoare”, a afirmat ministrul Finanțelor, într-o conferință de presă.

Declarația a fost făcută după ce ministrul a fost întrebat dacă, la construcția bugetului, se ține cont de scăderea vârstei de pensionare prevăzută într-o lege care a fost contestată la Curtea Constituțională.

Alexandru Nazare a subliniat că bugetul nu poate fi fundamentat pe măsuri care nu produc efecte juridice în prezent.

Totodată, ministrul a precizat că nu a discutat, până în acest moment, cu ministrul Muncii despre eventuala acordare de ajutoare financiare pentru pensionarii cu venituri mici.

În ceea ce privește finanțarea administrațiilor locale, Alexandru Nazare a arătat că există discuții în desfășurare cu primarii privind sumele alocate acestora de la bugetul de stat.

Reducerea cheltuielilor ministerelor, decisă printr-o formulă

În cadrul conferinței de marți, ministrul Finanțelor a mai anunțat că reducerea cu 10% a cheltuielilor ministerelor va fi realizată pe baza unei formule care urmează să fie stabilită în perioada următoare.

Aceasta va fi elaborată împreună cu Ministerul Dezvoltării și va ține cont de specificul fiecărui ordonator de credite, precum și de reducerile de cheltuieli deja efectuate.

„Au fost discuții preliminare cu ministerele, dar modul în care se va tranșa această problemă se va agrea într-o viitoare coaliție. Acesta este stadiul în care ne aflăm în acest moment”, a mai declarat Alexandru Nazare.

