România începe negocierile cu UE pentru 33 de miliarde de euro

Uniunea Europeană pregătește banii pe care îi pot accesa statele membre, ca să îi folosească pentru redresarea economică. Vor fi programe de finanțare dedicate pentru mai multe domenii economice și culturale, dar numai după negocieri. Practic, fiecare țară are de prezentat foarte clar proiectele în baza cărora se i se vor aloca în cele din urmă sumele de bani.

Ce au de făcut politicienii români pentru a primi bani pentru relansarea economică

Știm deja că România va primi de la Uniunea Europeană bani de relansare a economiei afectată de pandemia de Covid-19. Suma de 33 de miliarde de euro a fost trecută în dreptul țării noastre, după ce s-a aplicat o formulă standard de calcul, bazată pe mai mulți indicatori. Urmează însă negocieri între statele membre, care vor determina mai clar cât primește fiecare națiune, în funcție de proiectele pe care le prezintă.

Victor Negrescu: Este foarte bine că Uniunea Europeană a venit cu un astfel de plan de redresare economică pentru statele membre. Practic, vorbim despre alocări atât pentru statele membre, cât și pentru anumite instrumente de finanțare. Acești bani urmează să fie oferiți statelor membre printr-o serie de programe de finanțare dedicate, fiecare program are un specific. De exemplu, pentru sănătate va exista un program denumit EU for Health (n.r. UE pentru Sănătate), în valoare de 9,3 miliarde de euro, dar de asemenea o parte din finanțări vor merge către beneficiarii reali, adică către IMM-uri, către zona agricolă, către zona de industrii culturale, către diferite dimensiuni și diferite zone și sectoare economice care au nevoie de o astfel de finanțare. România, practic, pe hârtie în momentul de față are alocate aproximativ 33 de milioane de euro din acest plan de relansare economică și este un lucru pozitiv. Însă, trebuie de asemenea să returnăm o parte din aceste sume, până la 12 miliarde de euro și trebuie să ne asigurăm că ceea ce scrie pe hârtie rămâne și în mod real, pentru că urmează în perioada următoare o discuție la nivelul statelor membre pentru a rafina aceste sume care sunt alocate pentru stat.

Sub ce formă vor fi banii de la UE?

Mai multe granturi sau mai multe credite cu dobândă avantajoasă? Aceasta este încă dezbaterea pe care o au de rezolvat statele membre. Majoritatea este pentru acordarea de granturi. Dar sunt și așa numitele țări frugale, adică Austria, Danemarca, Olanda și Suedia, care ar prefera ca cea mai mare parte a banilor să fie totuși accesată sub formă de credite.

Victor Negrescu: Cred că trebuie să ne asigurăm că aceste sume rămân așa cum au fost ele stabilite inițial. Trebuie să spun că România nu a făcut nimic să primească cele 33 de miliarde de euro. Avem o formulă, formula a generat acest rezultat, formula este raportată la economia națională, la rata șomajului, la efectele pandemiei, practic s-au uitat la mai mulți indicatori pe o durată mai lungă de timp, nu doar ultmele 6 luni. Și aici am avut această raportare a sumelor care sunt alocate pe fiecare stat membru. Evident, sunt state care nu sunt de acord, sunt state care primesc mai puțin, sunt state care consideră că trebuie să includem alți indicatori, sunt state care vor condiționalități, adică condiții pentru accesarea banilor și sunt state care își doresc să fie mai multe împrumuturi decât subvenții sau granturi, așa cum sunt ele prevăzute în momentul de față. Deci s-ar putea să existe schimbări. De aceea eu aș recomanda să fim un pic mai precauți, mai atenți și mai atenți la tot ce înseamnă deciziile europene, la criteriile de alocare, pentru că avem acolo cum am spus, o serie de specificități, adică România trebuie să respecte recomandările specifice de țară pentru a accesa acești bani și țara noastră trebuie să facă un plan de redresare economică ce trebuie să fie negociat cu executivul european pentru ca să folosim acești bani cât mai repede cu putință pentru beneficiarii reali.

Proiectele clare prezentate de statele membre vor primi banii europeni mai repede

De ce unele state primesc mai mulți bani și altele mai puțini? Acesta este doar punctul de pornire a negocierilor pe propunerile concrete pe care fiecare țară le are de prezentat. Discuțiile se anunță intense. De aceea, planurile pe care România le expune la Bruxelles pentru a obține cele 33 de miliarde de euro, trebuie să fie foarte bine construite.

Victor Negrescu: Trebuie să existe un consens în Consiliul European. Consiliul European va avea loc în cursul lunii iunie și trebuie ca toate statele membre să fie de acord cu ceea ce a propus Comisia Europeană. Atât în ceea ce înseamnă alocările pentru statele membre, cât și metodele de finanțare. Nou este faptul că Uniunea Europeană se va împrumuta în numele tuturor statelor membre pentru a plăti o parte din aceste sume și suplimentar se vor crea resurse proprii, adică taxe europene ce vor permite colectarea de bani pentru plata acestor finanțări acordate statelor membre. Ori pentru toate acestea trebuie ca toate statele membre să fie de acord, ori suntem încă departe de a avea un astfel de consens. De aceea, România trebuie să joace abil, reprezentantul României este președintele României în aceste structuri, dar dincolo de aceste structuri eu fac apel la toate forțele politice naționale să conlucreze, să lucreze în așa fel încât pe de o parte să obținem cât mai mulți bani pentru România, pe de altă parte să avem un plan de redresare economică pentru țara noastră, ce va fi implementat indiferent de schimbările care au loc în politica românească. Este evident că trebuie să investim foarte mult în infrastructură, inclusiv infrastructura socială, pentru sănătate, pentru educație, trebuie de asemenea să investim în digitalizare, inclusiv în digitalizarea administrațiilor publice, pentru că aici avem nevoie într-adevăr de mai multe investiții, trebuie de asemenea să nu ignorăm partea de agricultură, pentru că există bani pentru zona de agricultură, iată sunt câteva direcții care pot fi clar adoptate de către România, dar cum am spus, trebuie ca banii să fie accesibili ușor și aici trebuie să luptăm și să negociem astfel încât să nu existe restricții în ceea ce privește accesarea acestor bani de către beneficiari.