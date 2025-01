A fost semnat contractul pentru construirea Centurii Vest Timişoara. Când se va circula pe acest drum

Reprezentanţii CNAIR şi cei au unei companii din Turcia, au semnat, joi, contractul pentru construirea Centurii de Vest a Timişoarei care va închide inelul de centură ocolitoare. Investiţia se ridică la 1,41 miliarde de lei fără TVA, prin Programul de Transport.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a participat joi la Timişoara la emnarea contractului cu reprezentanţii companiei turce NUROL İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ care va construi Centura Timişoara Vest.

„Astăzi s-a semnat un proiect la care ţin foarte mult şi am ţinut foarte mult de când am preluat funcţia de ministru al Transporturilor. E un proiect care va închide centura în jurul oraşului nostru. De data aceasta, vorbim de aproape 14 km care vor fi la 4 benzi, spre deosebire de tot ce stiţi deja că este în circulaţie la noi pe centură. E un proiect care va însemna 6 luni proiectare, după care 2 ani execuţie. La sfârşitul acestui an se va termina proiectarea şi tot atunci va începe faza de execuţie. Am colaborat cu această companie şi pe alte proiecte. A fost un fel de… concurs, cine e compania care va da în circulaţie un lot care va aduce prima mie de kilometri de autostradă din Romania. Au fost ei. Au lucrări de mult în România. Ştiu ce îi aşteaptă, termenele am pretenţia să fie respectate şi în acesti 2 ani şi jumătate să terminăm acest proiect”, a declarat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, după semnarea contractului de execuţie.

Varianta Ocolitoare Timişoara Vest va avea o lungime de 13,9 km şi trebuie construită în 30 de luni (6 luni proiectare şi 24 luni execuţie), potrivit News.ro.

Noua sosea va face parte integrantă din Centură Municipiului Timişoara, iar pe traseul acesteia se vor construi inclusiv: un pasaj peste DN59, continuat cu un pasaj peste CFR 100 ( în lungime totală de 750 m); un pasaj peste DN 6 şi CF 133 (450 m) ; ⁠un pod peste râul Bega şi peste rezervoarele de nămol (450 m) ; 4 noduri rutiere (la cu DN 69 /E671 şi cu Drumul Naţional Centură Timişoara, la intersecţia cu DN 6, la intersecţia cu DN 59A şi la intersecţia cu viitoarea Radială Nouă de Vest/C30).

Valoarea contractului este de 1,41 miliarde de lei (fără TVA), iar finanţarea este asigurată prin Programul de Transport (2021-2027).

Editor : Liviu Cojan