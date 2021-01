Lucrările la noua stație supraterană de meteou care va face legătura între actuala stație Berceni și Șoseaua de Centură au început luni dimineață. Primarului sectorului 4, Daniel Băluță, a vizitat șantierul în lucru și susține că magistrala de metrou M2 ar putea fi prelungită până la inelul de centură.

Băluţă a declarat, luni, la şantierul noii staţii de metrou care se construieşte pe şoseaua Berceni, că vrea să prelungească linia M2 până la inelul de centură.

"Acesta este următorul obiectiv. Vreau să tratăm această investiţie doar ca pe un început, ca pe un proiect pilot. În mod evident, reţeaua de metrou - şi nu numai magistrala M2 - ar trebui să se prelungească şi către toate localităţile din judeţul Ilfov (...), pentru că, mai devreme sau mai târziu, vom discuta despre zona metropolitană, vom discuta despre un Bucureşti care va include în interiorul lui, sunt convins de asta, atât oraşul Popeşti Leordeni, cât şi comuna Berceni şi alte localităţi", a declarat edilul sectorului 4, întrebat de jurnalişti dacă se gândeşte ca, într-o etapă viitoare, eventual printr-un parteneriat cu comuna Berceni, să prelungească linia M2 până la inelul de centură.

Foto: Facebook/Alex Lancuzov

Magistrala de metrou M2 va fi prelungită cu încă 1,6 kilometri

Daniel Băluță a mai declarat că lucrările la noua staţie de metrou de pe şoseaua Berceni presupun prelungirea Magistralei 2 de metrou cu încă 1,6 kilometri, până în imediata vecinătate a liniei de centură, potrivit Agerpres.

Valoarea totală a investiţiei este de 50 de milioane de euro, dintre care 15% sunt decontaţi de Primăria Sectorului 4, iar 85% de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, a mai anunțat edilul, care susține că investiţia presupune şi realizarea unei parcări de tip park and ride.

La finalizarea lucrărilor la noua staţie de metrou, toată infrastructura va trece la Metrorex, respectiv Ministerul Transporturilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Primarul sectorului 4 a afirmat că până în prezent a avut un dialog foarte bun cu primarul general, Nicuşor Dan.

"Proiectele pe care le-am propus în campanie nu sunt proiecte politice, ele sunt proiectele bucureştenilor (...) Din discuţiile pe care le-am avut cu domnul primar general, am sesizat o deschidere deosebită (...) Scopul pe care şi dânsul îl are şi noi îl avem e de a construi împreună un oraş cât mai prietenos, o infrastructură cât mai bună. Am avut până acum un dialog foarte bun cu primarul general şi sunt convins că şi de aici încolo îl voi avea, dar nu numai cu dânsul. Şi ceilalţi colegi primari de sector sunt nişte oameni extrem de preocupaţi, în legătură cu toate temele curente. (...) Sunt convins că împreună toţi şapte vom face o treabă foarte bună în următorii 4 ani", a adăugat Daniel Băluţă.

Editor : A.A.