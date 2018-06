Condiții inumane în mijloacele de transport: RATB a anulat 4 licitaţii pentru aer condiţionat

Deputatul Nicuşor Dan spune că în mijloacele de transport în comun din Capitală se circulă în condiţii inumane în aceste zile, din cauza „incompetenţei care domneşte în Primăria Generală”, având în vedere că, în şase luni, RATB, instituţie aflată în subordinea Primăriei, a anulat patru licitaţii destinate achiziţionării aparatelor de aer condiţionat, în valoare de peste 30 de milioane de euro.

„Dacă vă întrebaţi zilele acestea de ce se circulă în condiţii inumane în mijloacele de transport în comun din Capitală, în care temperaturile ating valori insuportabile, răspunsul e simplu: incompetenţa care domneşte în Primăria Generală. În şase luni, RATB, instituţie aflată în subordinea Primăriei, a anulat patru licitaţii destinate achiziţionării aparatelor de aer condiţionat, în valoare de peste 30 de milioane de euro. Sutele de aparate de aer condiţionat ce urmau să fie instalate în autobuze, tramvaie şi troleibuze, ar fi asigurat condiţii ceva mai decente bucureştenilor care folosesc mijloacele de transport în comun. Din păcate, conform datelor oficiale de pe SEAP, RATB a eşuat constant în încercarea de a cumpăra prin licitaţie deschisă aparate de aer condiţionat”, precizează Nicuşor Dan într-un comunicat.

Conform acestuia, prima încercare a fost în octombrie 2017, când RATB a vrut să cumpere sisteme de climatizare pentru 246 de tramvaie, cu peste 16 milioane de euro. Încercarea a eşuat şi licitaţia a fost anulată la începutul lunii decembrie 2017. Tot în aceeaşi perioadă, s-a încercat achiziţionarea a alte 13 sisteme de aer condiţionat, tot pentru tramvaie, în valoare de peste 800.000 de euro. „Eşec total şi aici, licitaţie anulată”, spune deputatul.

El menţionează că, peste câteva luni, în aprilie 2018, cei de la RATB şi-au dat probabil seama că vine vara, vin căldurile şi aer condiţionat în mijloacele de transport în comun tot nu există. Aşa că pe 13 aprilie, „zi cu ghinion se pare”, au dat drumul la două licitaţii pentru a cumpăra sisteme de aer condiţionat pentru tramvaie. Prima licitaţie, în valoare de peste 39 milioane de lei, viza achiziţionarea a 126 de sisteme de climatizare, iar a doua, în valoare de peste 22,5 milioane de lei, viza modernizarea a cinci loturi de tramvaie. Şi aceste încercări s-au soldat cu eşec, ambele licitaţii fiind anulate în luna mai 2018, potrivit sursei citate.

„În urma acestui şir de eşecuri, consider că Primarul General Gabriela Firea are datoria să iasă public şi să le explice bucureştenilor de ce instituţia pe care o conduce şi cele aflate în subordinea sa nu au fost în stare să achiziţioneze sisteme de are condiţionat în mijloacele de transport în comun, deşi bani există. Incompetenţa trebuie sancţionată, deoarece bucureştenii s-au săturat de explicaţii inutile, care nu demonstrează altceva decât neputinţa actualei administraţii a Capitalei de a asigura condiţii decente de trai într-un oraş cu pretenţii europene. Patru licitaţii anulate în şase luni arată incapacitatea aparatului administrativ al Primăriei de a rezolva problemele curente ale cetăţenilor”, susţine Nicuşor Dan.

El mai spune că pe bucureşteni îi aşteaptă o vară fierbinte, fără autobuze noi şi fără aer condiţionat în mijloacele de transport în comun. „E bine că Primăria le-a pregătit deja nişte festivaluri, că poate aşa mai uită oamenii că trăiesc într-un oraş în care domneşte incompetenţa la nivelul administraţiei locale”, încheie deputatul.

În urmă cu două zile, Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) preciza într-un comunicat că dispune în prezent de 993 de autobuze Mercedes Citaro, din care peste 500 sunt dotate cu instalaţii de aer condiţionat.

„Pentru asigurarea confortului călătorilor în perioada verii, RATB are deja în derulare un contract de execuţie pentru montarea de instalaţii de climatizare pe încă 150 de autobuze fără astfel de dotări. Până în prezent, la peste 20% din cele 150 de autobuze lucrările sunt în diverse stadii de execuţie sau instalaţiile au fost deja montate şi sunt în perioada de probă. Pe măsură ce vor fi recepţionate, instalaţiile de pe vehicule vor fi utilizate, în beneficiul călătorilor”, preciza regia.

Conform aceleiaşi surse, RATB are în derulare şi un contract pentru dotarea cu instalaţii de climatizare a 100 de troleibuze.

RATB preciza că procesul de modernizare a vehiculelor prin montarea de instalaţii cu aer condiţionat este întârziat de faptul că montarea se poate face doar în perioade de repaus al vehiculelor sau în zilele când parcul circulant este relativ redus (sâmbătă, duminică şi sărbători legale).

„În ceea ce priveşte proiectul de modernizare a peste 250 de tramvaie cu sistem de climatizare în salonul de călători, licitaţia a fost anulată, întrucât pentru loturile respective nu au fost depuse oferte sau au fost depuse oferte neconforme. Procedura de licitaţie va fi reluată”, mai menţiona regia.

Sursa: News.ro