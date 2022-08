Proiectul metroului din Cluj a fost suspendat. Emil Boc: „Decizia ne ține în finanțarea prin PNRR”

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a explicat că a suspendat temporar licitația publică pentru realizarea metroului din oraș pentru că a primit scrisori de la companii că din cauza prețurilor majorate nu pot participa, transmite Ziua de Cluj.

„Azi, după consultarea cu ministrul Transporturilor, am luat decizia de suspenda temporar procedura de achiziție, până actualizăm costul de realizare al metroului, având în vedere că prețurile au crescut accelerat.

Am luat decizia astăzi, pentru că pe parcursul ultimelor zile am primit 3 scrisori de la concerne care au realizat 19 proiecte de metrou pe 4 continete și care ne-au informat că au fi dorit să participe la realizarea metorului din Cluj, dar din cauza prețului adoptat anul trecut și a creșterii prețurilor de anul acesta, nu pot.

Am fi putut să anulăm licitația, dar am găsit soluția aceasta de suspendare temporară și am primit acceptul Ministerului Transporturilor. În perioada următoare vom face acest lucru, indicatorii vor fi aprobați de Guvern urmând să continuăm licitația.

În concluzie, această decizie este una benefică de realizare a metroului, una care ne ține în finanțarea prin PNRR", a declarat edilul Emil Boc.

Primăria Cluj-Napoca, după consultarea Ministerului Transporturilor, a decis suspendarea procedurii de achiziție cu privire la magistrala I de Metrou Cluj în vederea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției.

„Această operațiune este necesară în vederea actualizării costului de realizare a Metroului, raportat la creșterea accelerată a prețurilor la materiale de construcții din ultima perioadă. Precizăm faptul că indicatorii tehnico-economici cu privire la metrou au fost aprobați prin Hotărâre de Guvern la sfârșitul anului 2021.

De ce am decis suspendarea procedurii în vederea actualizării prețului de licitație? În ultimele 4 zile am primit 3 scrisori de informare de la firme interesate de realizarea Metroului de la Cluj și care ne-au precizat că nu se pot încadra cu oferta în valoarea estimată. Precizăm faptul că aceste firme au realizat multiple lucrări de metrou în capitale și orașe ale Uniunii Europene.

Pentru a nu anula licitația, care ar fi presupus cel puțin 6 luni de amânare a proiectului, am decis utilizarea procedurii de actualizare a indicatorilor tehnico-economici, cu sprijinul Ministerului Transporturilor și al Guvernului României. Procedura de achiziție va fi continuată imediat după actualizarea, prin hotărâre de Guvern, a indicatorilor tehnico-economici.

De ce am decis acum actualizarea indicatorilor tehnico-economici? Am decis astăzi întrucât doar acum am primit sesizări oficiale de la mari concerne interesate de realizarea Metroului că nu pot depune oferte în valoarea estimată. Soluția stabilită asigură continuarea proiectului în cadrul P.N.R.R", transmite municipalitatea clujeană.

Primăria Cluj-Napoca ar fi trebuit să anunțe luni, 22 august 2022, care sunt ofertele depuse pentru licitația de proiectare și execuție a metroului.

Emil Boc anunța, acum câteva luni, că există 15 companii care s-au aratat interesate de proiectarea și execuția metroului din Cluj, mai arată Ziua de Cluj.

Metroul din Cluj urma să coste aproape 10,113 miliarde lei

Licitația pentru construirea metroului clujean a fost lansată în luna martie, iar termenul limită inițial pentru primirea ofertelor era 9 mai 2022. Ulterior, termenul a fost decalat pentru final de iunie, iar apoi 22 agust 2022.

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de aproape 10,113 miliarde lei.

Prin obiectivul de investiţii „Tren metropolitan Gilău - Floreşti - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bonţida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj” se are în vedere construcţia unei linii de metrou uşor cu o lungime 21,03 km, cu 19 staţii subterane şi un depou suprateran.

Amplasamentul este în judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca şi comuna Floreşti. Ordonatorul principal de credite este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, iar beneficiarii sunt UAT Municipiul Cluj-Napoca şi UAT Comuna Floreşti.

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de 10.112.816.000 lei, iar finanţarea se realizează din fonduri externe nerambursabile (inclusiv Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă), de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi de la bugetul local al UAT Municipiul Cluj-Napoca şi al UAT Comuna Floreşti, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

