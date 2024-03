Migrația politică ar trebui eliminată prin lege, a declarat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, miercuri, într-o intervenție la Digi24. Declarația vine în contextul în care ordonanța pentru comasarea alegerilor cuprinde o derogare în privința traseismului politic. Boc precizează că sunt încă discuții cu privire la acest subiect, dar că ordonanța trebuie adoptată până luni cel târziu, altfel alegerile nu vor mai putea fi comasate.

Emil Boc: „E o problemă a sistemului democratic românesc, în primul rând, cât timp nu vom face și o reformă administrativă ca să nu mai ținem primarii cu mâna întinsă la orice Guvern care iese sau va fi vom avea un etern fenomen al migrației politice. Când primarul știe că are resurse indiferent ce partid politic este la putere, atunci nu va mai fi migrație politică. Dar astăzi, când ai 3.120 de primari de comune dintre care o mie nu pot să-și asigure din veniturile proprii cheltuielile de întreținere, evident că se uită oare de unde pot eu să am șanse să primesc niște bani de la Guvern și atunci își mișcă orientarea politică în funcție de context. Acest lucru e inadmisibil pentru democrația actuală. Ea trebuie să fie curmată pentru că este un semn de nesănătate democratică sau un semn de boala democrației românești când această migrație politică capătă proporții de la an la an, de la ciclu electoral la ciclu electoral. Cred că trebuie să fie ultimul avertisment pentru clasa politică românescă până la faptul că reforma administrativă trebuie făcută, că dacă faci reforma administrativă vei curma și migrația politică sau se va diminua.

Migrația politică ar trebui eliminată de pe scena politică prin lege cum este, fără niciun fel de derogare, iar încurajarea ei reprezintă un atac la adresa sănătății democrației românești. OUG este pusă la pachet cu comasarea alegerilor, dar dacă nu se adoptă ordonanța până luni inclusiv, nu mai avem alegeri comasate în 9 iunie, pentru că nu mai permite calendarul electoral.

La ora asta nu mai există niciun risc ca aceste alegeri comasate să nu aibă loc pentru că este o decizie luată, iar aceste două partide politice nu cred că pot fi atât de neserioase încât să promită un lucru și să facă altul. (...) Să luăm măsura care să protejeze mai puțin partidele politice și mai mult democrația. Aceea este ca fiecare primar să candideze din partea partidului pe care îl are, nu să facă transfer ca la fotbal, când facem vânzări cumpărări pe ultimii metri, care nu are nimic de-a face cu democrația. În acest moment, Nicolae Ciucă a spus clar că nu încurajează migrația politică, trebuie găsit acea formulă juridică care să conserve democrația și eliminarea migrației politice. (...) E un dialog încă nefinalizat”.

În proiectul care a fost pus în transparență decizională de Ministerul Afacerilor Interne în ceea ce privește comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare există o derogare în privința traseismului politic, pentru că în momentul de față nu pot candida primarii din partea unui alt partid, față de cel din partea căruia a candidat în 2020, iar această ordonanță dă practic undă verde traseismului.

Primarii nu își vor pierde mandatul dacă merg pe listele altui partid față de cel din partea căruia au fost aleși la alegerile trecute.

Liderii coaliției susțin însă că această măsură nu încurajează traseismul, și că practic nu le îngrădesc dreptul aleșilor locali. Ei pot să candideze din partea cărui partid vor.

