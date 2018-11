Lucian Șova, ministrul Transporturilor, nu vrea să demisioneze

Ministrul transporturilor spune că nu ia în calcul să demisioneze, cu toate că se afla pe lista ministrilor propuşi pentru remaniere. Lucian Şova spune că o va face doar în cazul în care partidul îi va cere public să facă acest lucru. Între timp, acesta a spus pentru Capital.ro că îşi va continua treaba la minister.

„Nu mi s-a cerut oficial demisia. Demisia poate fi o soluție, dar oficial nu mi-a cerut-o nimeni. De asemenea, nu mi s-a reproșat activitatea de la minister. Eu îmi continui programul normal. Azi am fost la întâlnirile stabilite, particip la Guvern împreună cu doamna prim-ministru la întâlnirea cu importanți lideri ai PE în perspectiva preluării de către România a președinției Consiliului UE. Deocamdată, eu îmi fac treaba aici. Cred că am căzut la mijloc. Știu însă că am deranjat cuiburi de viespi pe care nu le-a deranjat nimeni timp de 20 de ani. Așadar, dacă CEX sau președintele partidului îmi vor cere public demisia, o voi scrie imediat”, a spus Lucian Șova.

PSD l-ar vrea în locul lui Lucian Șova pe Dragoș Benea, senator PSD și fost președinte al Consiliului Județean Bacău. Desemnarea acestuia a venit după ce președintele Klaus Iohannis a refuzat numirea lui Olguța Vasilescu la Ministerul Transporturilor.

