Numărul călătorilor pe aeroporturile din România, de 35 de ori mai mic decât înainte de criză

Lucian Bode, ministrul transporturilor, a declarat luni seară la Digi24 că numărul călătorilor pe aeroporturile din România a scăzut de 35 de ori în starea de alertă, în comparație cu media zilnică de anul trecut, astăzi fiind reluate primele zboruri interne.

„Noi aveam pe modul de transport aerian acele posibilitatea de a realiza acele chartere pentru muncitorii sezonieri, avem posibilitatea pe modul de transport feroviar să realizăm acele trenuri speciale. Prin reglementările introduse în Hotărârea de Guvern de astăzi dăm posibilitatea transportatorilor internaționali de persoane să realizeze aceste curse din România către toate statele de destinație în care doresc să ajungă cetățenii români și din țările de destinație în România”, a spus ministrul.

„Noi am menținut măsura suspendării transportului internațional de persoane cu câteva excepții, cu îndeplinirea a trei condiții: operatorul să se asigure că oamenii care vor să călătorească au contract de muncă și permis de ședere valabile, cei care vor să se întoarcă au avut un contract de muncă în țara de unde solicită să fie transportați. A două condiție: operatorul să anunțe cu cel puțin 24 de ore înainte cu privire la efectuarea cursei despre lista călătorilor, de unde îi preia. A treia condiție este legată de obligația privind măsurile necesare pentru respectarea normelor pentru protecția și siguranța pasagerilor”, a completat Lucian Bode.

„În această seară am primit informația de la Autoritatea Rutieră Română că sunt deja solicitări pentru șapte curse, spre Spania, Italia, Franța, Germania, cu muncitori sezonieri și sunt convins că din țările respective vor fi aduși cetățeni. Știu situația unui operator de transport care are 20 de autocare cantonate în Spania, pregătit să vină în România să aducă muncitori sezonieri. E o veste bună pentru românii care vor să călătorească”, a completat el.

Bode a adăugat că cel mai afectat sector de transport persoane a fost cel aerian.

„Anul trecut, media zilnică de pasageri transportați pe toate aeroporturile din România era de 63.000. Astăzi, după ce am ridicat anumite restricții, am transportat pe 20 de zboruri 1.797 de pasageri. Astăzi am dat drumul la primele zboruri în stare de alertă, după ce în urmă cu aproape două luni au fost suspendate”, a subliniat ministrul Transporturilor.

El a completat că în continuare sunt suspendate zborurile internaționale către zonele roșii, cu excepția zborurilor charter atunci când este nevoie.