Până unde poți ajunge pe un drum liber, dacă nu ai sta blocat în traficul din Capitală? Ne-am pus această întrebare și am zis să aflăm cât timp pierde în trafic în fiecare dimineață o persoană care stă în zona Militari și trebuie să ajungă la serviciu în zona Dristor. Unde ar putea să ajungă în timpul acesta în care stă blocat în trafic? Reporterii Cristian Popa și Alexandra Dinu au încercat să găsească răspunsul într-un nou experiment Digi24.

Cristian Popa, jurnalist Digi24: Suntem la Autogara Militari, este ora 8:30. Încercăm să vedem cine va ajunge primul, eu sau Alexandra! Eu voi merge prin oraș, în schimb, Alexandra va merge în afara orașului, spre Pitești.

Alexandra Dinu, jurnalist Digi24: Da, eu am de parcurs 110 km, cam o oră și câteva minute. Voi vedea dacă voi ajunge înaintea ta. Asta vrem să vedem, care dintre noi ajunge primul.

Cristian Popa: Eu am un mare atu, am de străbătul 13,3 km până în zona Dristor. Am și un mare minus, voi găsi cu siguranță aglomerație. Să vedem cum ne vom descurca! Succes! Să mergem!

Drum prin oraș versus drum pe autostradă

Pornim pe drumuri diferite cu provocări diferite. Drumul prin oraș e plin de ambuteiaje, șoferi nervoși și e nevoie de multă răbdare.

Cristian Popa: Este ora 9:00. Am plecat de 30 de minute, suntem în continuare pe bulevardul Iuliu Maniu, în zona Politehnicii, mai avem mult de mers, în continuare este aglomerat și în față aplicațiile ne arată că traficul este la fel ca cel de aici, mașinile mai mult stau decât se deplasează, pe toate benzile este o mare de autoturisme. Deși în intersecție este poliție, este foarte dificil să fluidizezi la o astfel de oră.

Ceva mai bine se descurcă cealaltă echipă. Imediat ce a lăsat Capitala în urmă, a uitat și de aglomerație.

Alexandra Dinu: A trecut jumătate de oră de când am plecat și am reușit să ieșim din București și să parcurgem și peste 30 de km din autostradă. Acum ne arată aplicația că mai avem 48 de minute. Eu mă bucur de drum.

Printre semafoare, mașini care mai mult stau, drumul prin București se dovedește extrem de anevoios. Drumul spre Pitești pare, însă, mai degrabă un drum de vacanță, fără nervi și fără întârzieri.

Alexandra Dinu: Suntem în dreptul localității Ungureni, am parcurs jumătate din autostradă, am făcut până aici 40 de minute. Sunt curioasă ce face colegul meu, Cristi, să vedem cât a parcurs până acum.

- Cristi, pe unde ești, noi am parcurs jumătate din autostradă!

- Jumătate din autostradă, Dumnezeule, noi suntem pe Splai, aproape de Parcul Izvor, este adevărat că am parcus cam jumătate din traseu. Am mers destul de greu, pe Iuliu Maniu a fost foarte aglomerat, dacă este să mă iau după aplicațiile de trafic, avem același scenariu.

- Pe autostradă este liber, a dat soarele, sincer mă bucur de excursie!

Rezultat: 110 km pe A1, același timp ca 13 km în Capitală

După 60 minute, am străbătut distanța prin București.

Cristian Popa: Este ora 09.30 de minute, am ajuns la punctul final al călătoriei. Am simulat traseul pe care îl parcurge un om din Militari care are serviciul în zona Dristor. O oră, în această dimineață, dar cu siguranță sunt dimineți în care timpul poate fi și mai mare. Alexandra a plecat spre Pitești, deocamdată nu ne-a sunat, semn că probabil încă nu a ajuns, dar din câte stim, nici nu era foarte departe de Pitești.

- Bună Alexandra, dă mi voie să îți dau vestea cea mare, după o oră am reușit să ajungem la destinație! Pe unde ești ?

- Cristi, noi acum am ieșit de pe autostradă, suntem chiar la intrare în orașul Pitești. Am făcut până aici 1 oră și câteva minute, cam așa.

Cred că nu mai este loc de nici un comentariu, poți să pleci liniștit în afara Bucureștiului să străbați o distanță importantă decât să mergi prin Capitală!

Editor : Luana Pavaluca