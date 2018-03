Pilotul român care a petrecut 3 ani în zbor

26.600 de ore. Peste 3 ani. Este cea mai lungă perioadă pe care a zburat-o, vreodată, un pilot român. Şerban Ionescu a plecat la pensie după zeci de mii de curse în care a purtat responsabilitatea pasagerilor avionului său, fie că au fost simpli călători, fie ca a fost vorba despre preşedinţi şi premieri.

Pe 22 ianuarie, Şerban Ionescu a pilotat pentru ultima oară un avion de pasageri, de la Koln la Bucureşti.

Şerban Ionescu, comandant: „A fost o zi mohorâtă, o zi tristă, dar în acelaşi timp sunt bucuros că am încheiat o etapă din viaţa mea, şi am încheiat-o cu bine. Emoţiile sunt inerente fiind ultimul zbor şi un sentiment de tristeţe există după 45 de ani, când trebuie să întrerupem această activitate, este ca şi cum ai părăsi o dragoste. Viaţa mea şi aviaţia s-au contopit tot timpul.”

Cristina Andreea Preda, copilot: „A fost un zbor emoționant, dar normal și obișnuit pentru noi. Pentru mine este o deosebită onoare și plăcere să zbor cu domnul comandant la ultima lui cursă.”

A început să zboare din 1972, pe când avea doar 19 ani. În cei 45 de ani de activitate, a trăit în aer peste 3 ani. Pasiunea pentru aviaţie o are chiar de la unchiul său, însă şi dorinţa lui de a cunoaşte lumea l-a făcut să-şi dorească să călătorească toată viaţa.

Şerban Ionescu, comandant: „La prima ocazie, imediat dupa Bacalaureat, am dat examen la Școala Superioară de Aviație Civilă pentru a deveni pilot.”

În decembrie 1989, din cauza zvonurilor apărute despre existenţa unor bombe care vor exploda la bordul avioanelor, imediat după decolare, a făcut zboruri de verificare.

Şerban Ionescu, comandant: „Am decis să fac eu zborul de încercare fără pasageri. Din 9 avioane, am zburat cu 7, până la înălțimea maximă a fiecărui avion, să văd dacă avionul explodează sau nu, pentru a fi dat la zborurile de linie cu pasageri. Au fost momente încărcate cu foarte multă emoție și cu frică din acele timpuri."

Din 1990 şi până în 2010 a pilotat avioane în care se aflau preşedinţii şi premierii României. Astfel de zboruri speciale vin şi cu un set de reguli mult mai stricte.

Şerban Ionescu, comandant: „Iliescu, Constantinescu, Băsescu și cu majoritatea premierilor și curse speciale cu miniștri sau deputati. Am făcut curse excepționale. Cu domnul Iliescu am fost la New York, Washington, Africa de Sud. Eram doar câțiva piloți care zburam cu șefii de stat și de guvern. În afară de pregătirea profesională, trebuia să avem și un dosar foarte bine verificat de SPP.”

De-a lungul timpului a trecut prin foarte multe situaţii dificile. Faptul că de fiecare dată a ajuns acasă i-a dat pilotului Şerban Ionescu încrederea de a continua.

Şerban Ionescu, comandant: „Mă întorceam din Japonia cu domnul premier Tăriceanu, în 2007. Avionul a avut o defecţiune tehnică şi a trebuit să o rezolv. Nu puteam să ajung nici la aeroportul de destinaţie, nici la cel de rezervă pentru că ningea foarte puternic, însă am rezolvat problema cu bine, iar domnul premier din timpul acela nici nu a ştiut de situaţia de la bord. I-am spus anul trecut, m-am întâlnit cu dânsul."

Acum, vrea să transmită mai departe pasiunea sa pentru zbor.

Şerban Ionescu, comandant: „Aş dori să îmi calce pe urme băiatul meu cel mic, Andrei, care acum are 14 ani şi este în clasa a 8a şi este posibil, dacă va dori, să îl îndrum către aviaţie. Cheia este dragostea de aviație. Sunt diferite, dragostea de familia și dragostea de meserie. Se complementează una pe cealaltă dar pentru mine tot efortul pe care l-am făcut și toate sacrificiile făcute față de familie, au fost pentru prima mea dragoste, aviația. "