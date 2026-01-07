Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în Berlin după cea mai lungă pană de curent de după cel de-al Doilea Război Mondial

Curentul electric a fost restabilit miercuri în sud-vestul Berlinului, după ce un presupus atac ce a provocat un incendiu a afectat funcţionarea unei centrale electrice. Atacul din 3 ianuarie, revendicat de activişti de stânga, a dus la o pană de curent uriaşă, care a afectat zeci de mii de gospodării, fiind cea mai lungă întrerupere de energie electrică din capitala germană de la al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.



„Astăzi este o zi bună pentru numeroasele persoane afectate, care au rămas fără energie electrică şi căldură din 3 ianuarie”, a declarat primarul Berlinului, Kai Wegner, scrie News.ro.

Operaţiunea de restabilire a energiei electrice, care a început la ora 11:00 (12:00, ora României), a fost un proces complex şi gradual, a spus el.

Un incendiu izbucnit sâmbătă dimineaţa a distrus o conductă de cabluri deasupra unui canal, întrerupând alimentarea cu energie electrică a aproximativ 45.000 de gospodării şi peste 2.000 de firme din cartierele sud-vestice ale capitalei germane, într-o perioadă cu temperaturi sub zero grade.

Grupul activist de extremă stânga Volkano, care în 2024 a declarat că a atacat un stâlp de electricitate lângă fabrica Tesla din afara Berlinului, şi-a asumat responsabilitatea.

Armata germană a fost chemată să sprijine locuitorii afectaţi de întreruperea curentului electric, care a afectat şi conexiunile de telefonie mobilă, încălzirea şi trenurile.

Consecinţele prelungite au determinat unii politicieni să solicite mai multe investiţii pentru protejarea infrastructurii capitalei, mai ales că agenţia naţională de informaţii a avertizat cu privire la riscurile crescânde reprezentate de militanţii de stânga.

