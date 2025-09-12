Ambasadorul Rusiei în Franţa, convocat la MAE francez privind incursiunea dronelor în Polonia. „Nu ne vom lăsa intimidați”

Ambasadorul Rusiei în Franţa a fost convocat vineri dimineaţă la Quai d'Orsay după o incursiune, atribuită Moscovei, a unor drone în Polonia în noaptea de marţi spre miercuri, a anunţat la France Inter ministrul demisionar pentru Europa şi afaceri externe, Jean-Noël Barrot.

„Îi vom spune că nu ne vom lăsa intimidaţi. Că NATO şi aliaţii săi au o vocaţie defensivă şi disuasivă care este cea mai puternică din lume şi că trebuie să înceteze să ne testeze şi să încerce să ne intimideze”, a detaliat ministrul, relatează Le Figaro, preluat de News.ro.

„Aceste incursiuni sunt absolut inacceptabile”, a continuat el. „Nu este ceva nou, este o strategie deliberată a Rusiei pentru a ne testa”, a acuzat ministrul. „Accident sau nu, este inacceptabil. Anul trecut, 15 incursiuni ale unor vehicule ruseşti au afectat teritoriile europene sau ale NATO”, a arătat Barrot.

El a avertizat Rusia că va comite o greşeală enormă, dacă va considera că europenii şi aliaţii din NATO nu sunt solidari.

Miercuri, preşedintele francez Emmanuel Macron a reacţionat pe X şi a condamnat „cu cea mai mare fermitate” o „incursiune a dronelor ruseşti” în Polonia cerând Moscovei să înceteze fără întârziere „această escaladare”.

„Incursiunea dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez în timpul unui atac condus de Rusia împotriva Ucrainei este pur şi simplu inacceptabilă”, a declarat el pe reţeaua socială X.

Joi, Rusia a respins în bloc aceste acuzaţii şi a afirmat că nu a vizat ţara membră a NATO. „Nu a existat nicio intenţie de a ataca ţinte pe teritoriul polonez”, a indicat într-un mesaj Ministerul rus al Apărării, fără a confirma însă că aceste drone au intrat într-adevăr în spaţiul aerian polonez.

