Live TV

Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei

Data actualizării: Data publicării:
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
Ambasadorul Rusiei în Polonia, Serghei Andreev. Foto: Profimedia Images

Mai multe drone folosite de către Federația Rusă, miercuri, pentru a ataca Ucraina, au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de către forțele militare aliate staționate în această țară. Atacul Rusiei a fost condamnat de către autoritățile de la Varșovia și aliații europeni. Moscova, prin vocea ambasadorului său din Varșovia, a susținut că „nu există dovezi privind proveniența dronelor”, transmite presa de stat de la Kremlin. 

Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmit CNN și BBC, potrivit News.ro.

Premierul Donald Tusk a declarat pe rețelele sociale că forţele militare poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor” - referindu-se la ceea ce armata numeşte „obiecte de tip dronă” ale Rusiei.

Mai multe aeroporturi poloneze au fost închise, imediat după escaladare, fiind redeschise ulterior. Presa locală anunță că o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din regiunea Lublin, anunță Reuters. Reacții au venit și din țara vecină, Ucraina. Încălcarea spațiului aerian al Poloniei cu drone rusești reprezintă „un nou nivel de escaladare”, afirmă președintele Volodimir Zelenski.

După acest incident, singurul care a comentat a fost trimisul Moscovei la Varșovia. Potrivit ambasadorului rus nu există dovezi privind proveniența aparatelor de zbor. 

„Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar Serghei Andreev a declarat anterior pentru RIA Novosti că Varșovia, acuzând în repetate rânduri Moscova de încălcarea spațiului său aerian, nu a furnizat niciodată dovezi în acest sens”, transmite presa de stat de la Kremlin.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
drone polonia
5
Provocare periculoasă. Drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Donald Tusk...
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta comuna a parlamentului
Ceartă în Parlament la dezbaterea unei legi pe tema culturii: „Ești...
Furtuni si ploi
Prognoza actualizată: vremea se răcește și vin ploile. Regiunile unde...
EP-189906A_Plenary_10_SOTEU
Ursula von der Leyen, discurs privind starea UE: „Luptăm pentru o...
Avioane F-16 ridicate de la sol pentru apărarea spațiului aerian. Foto- Profimedia
Armata a ridicat două avioane F-16 în timpul nopții, după ce un grup...
Ultimele știri
Ce este Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
Ministrul Apărării, despre dronele intrate în Polonia: Vom răspunde ferm încercărilor Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană
Preliminariile CM 2026. Cum a intrat Mircea Lucescu în Cartea Recordurilor, după meciul de aseară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Atac Rusia
Șeful spionilor ucraineni știe când Putin va ataca Europa. 1,2 trilioane de dolari pentru înarmare. „O realitate absolută, curând”
colaj cu Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska și Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov la New York
Cum să nu negociezi niciodată cu Putin. Ce putea Trump să învețe de la Ronald Reagan ca să iasă învingător de la summitul din Alaska
Ghost shark
Proiectul „Ghost Shark”. Australia investește masiv într-o flotă de drone de atac subacvatice
soldați ucraineni cu o dronă
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii donați în arme cruciale pe câmpul de luptă
vladimir putin la birou
„Putin este gata să invadeze alte ţări”. Avertismentul președintelui unui stat vecin cu Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
“Am fost la 50 de interviuri și tot nu m-au angajat. Sunt prea atrăgătoare”. Vrea să fie bonă, dar felul în...
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
„S-a pus problema demisiei lui Mircea Lucescu?”. Mihai Stoichiță dezvăluie ce a discutat cu selecționerul...
Adevărul
„Ar fi un adevărat seppuku pentru economie”. Decizia radicală care ar arunca în aer prețurile dacă măsurile...
Playtech
Calcul detaliat: cât costă o lună, un an sau 6 ani de vechime pentru pensie în 2025
Digi FM
Maia Morgenstern, un nou mesaj după ce a fiica ei de 26 de ani a anunțat că a născut: „O viață a venit pe...
Digi Sport
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al...
Newsweek
Val de ieșiri la pensie în armată. Când vom avea o nouă formulă de calcul a pensiilor militare?
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Cel mai experimentat pilot de Boeing 747 avertizează: poziția care te poate scăpa de fracturi și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Jennifer Aniston, imaginea prin care confirmă relația cu Jim Curtis. Fanii au reacționat: „Meriți să fii...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea