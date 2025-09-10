Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei

Mai multe drone folosite de către Federația Rusă, miercuri, pentru a ataca Ucraina, au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de către forțele militare aliate staționate în această țară. Atacul Rusiei a fost condamnat de către autoritățile de la Varșovia și aliații europeni. Moscova, prin vocea ambasadorului său din Varșovia, a susținut că „nu există dovezi privind proveniența dronelor”, transmite presa de stat de la Kremlin.

Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmit CNN și BBC, potrivit News.ro.

Premierul Donald Tusk a declarat pe rețelele sociale că forţele militare poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor” - referindu-se la ceea ce armata numeşte „obiecte de tip dronă” ale Rusiei.

Mai multe aeroporturi poloneze au fost închise, imediat după escaladare, fiind redeschise ulterior. Presa locală anunță că o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din regiunea Lublin, anunță Reuters. Reacții au venit și din țara vecină, Ucraina. Încălcarea spațiului aerian al Poloniei cu drone rusești reprezintă „un nou nivel de escaladare”, afirmă președintele Volodimir Zelenski.

După acest incident, singurul care a comentat a fost trimisul Moscovei la Varșovia. Potrivit ambasadorului rus nu există dovezi privind proveniența aparatelor de zbor.

„Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar Serghei Andreev a declarat anterior pentru RIA Novosti că Varșovia, acuzând în repetate rânduri Moscova de încălcarea spațiului său aerian, nu a furnizat niciodată dovezi în acest sens”, transmite presa de stat de la Kremlin.





Editor : A.R.