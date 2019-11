Ambasadorul SUA la UE, mărturie în Congres în cadrul procedurii de punere sub acuzare: Totul a fost la ordinele lui Trump

Ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană, Gordon Sondland, depune, miercuri, mărturie în cadrul procedurii de punere sub acuzare a preşedintelui Statelor Unite Donald Trump. Încă de la începutul mărturiei sale, Sondland, numit chiar de Trump în funcţie fără să fi avut anterior niciun fel de experienţă în diplomaţie, a dat informaţii care implică în mod explicit mai mulţi membri ai administraţiei Trump, inclusiv pe preşedinte, în campania de punere de presiune asupra Ucrainei şi preşedintelui acesteia, Zelenski, pentru a începe o investigaţie asupra principalului competitor al lui Trump în alegerile prezidenţiale din 2020, democratul Joe Biden, relatează CNN.

Gordon Sondland, un republican fără vreo experienţă diplomatică anterioară intrării în funcţia de ambasador SUA la Uniunea Europeană, numit chiar de Trump în 2018, a declarat în cadrul mărturiei sale în faţa Congresului că vicepreşedintele Mike Pence, secretarul de stat Mike Pompeo şi secretarul pentru Energie Rick Perry sunt implicaţi direct în campania de intimidare a preşedintelui Ucraine pentru a începe o investigaţie împotriva lui Joe Biden, principalul contracandidat în alegeri al lui Trump. „Toată lumea ştia despre ce urma să facem. Nu era niciun secret”.

„Rick Perry, ambasadorul Volker (reprezentant special al SUA în Ucraina – n. red.) şi cu mine am lucrat împreună cu domnul Giuliani în Ucraina, la ordinele directe al Preşedintelui Statelor Unite. Noi nu am dorit să lucrăm cu domnul Giuliani, dar a trebuit să facem asta. Cu toţii am înţeles că dacă refuzăm să lucrăm cu domnul Giuliani, am pierde o oportunitate importantă de a lucra la relaţiile SUA cu Ucraina, aşa că am respectat ordinele lui Donald Trump”, a spus Sondland, implicându-l pe Donald Trump în mod explicit în scandal.

Şi vicepreşedintele Mike Pence, potenţialul succesor la Casa Albă al lui Trump, în cazul în care acesta va fi demis, a fost pârât de Sondland: „I-am spus anterior vicepreşedintelui Pence că aveam îngrijorări cu privire la faptul că ajutoarele pentru Ucraina fuseseră condiţionate de problema investigaţiilor (asupra lui Joe Biden – n. red). Vicepreşedintele a spus doar că va vorbi cu preşedintele despre acest lucru”.

Inclusiv secretarul de stat Mike Pompeo, menţionat şi în cadrul convorbirii telefonice dintre Trump şi Zelenski a avut un rol important în încercarea lui Trump de a îşi scoate adversarii politici din joc înainte să-i poată pune probleme în alegeri: „Chiar şi în 24 septembrie, Pompeo îi dădea ordine lui Kurt Volker în legătură cu ce să vorbească cu Rudy Giuliani”. Sondland spune că are mesaje pe Whatsapp în care i se comunică din partea lui Volker că „a discutat cu Rudy, conform ordinelor lui S”, „S” fiind numele de cod folosit pentru Pompeo.

Între timp, vicepreşedintele Mike Pence a plecat din Washington, într-un efort de a se distanţa de scandalul care se petrece în administraţia Trump. Vicepreşedintele Statelor Unite este succesorul direct al preşedintelui în cazul în care cel din urmă este demis, demisionează sau nu îşi mai poate duce la bun sfârşit mandatul din alte motive.

Trump este acuzat că ar fi încercat să îi intimideze pe ucraineni, condiţionând chiar ajutoarele către ţară, pentru ca aceştia să înceapă o investigaţie împotriva fostului vicepreşedinte Joe Biden, principalul contracandidat democrat al său la alegerile prezidenţiale din toamna anului următor. Prin această investigaţie, Trump ar fi sperat că îl poate elimina pe Biden din competiţie înainte ca aceasta să înceapă.