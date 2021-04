Autoritățile egiptene schimbă tonul în cazul marinarilor de pe Ever Given: Ar putea să plece oricând, dar cu nava cum rămâne?

Marinarii de pe Ever Given sunt încă blocați pe nava care este reținută de autoritățile egiptene. Acestea încă așteaptă cele 916 milioane de dolari despre care spun că reprezintă costul operațiunii de punere pe linia de plutire a navei. Șeful autorității care administrează Canalul Suez neagă însă că marinarii sunt ținuți ca monedă de schimb în așteptarea banilor, așa cum susțin liderii de sindicat care reprezintă interesele navigatorilor.

Autoritățile egiptene neagă că echipajul Ever Given ar fi reținut pe navă. Totodată, resping punctul de vedere că marinarii ar fi ținuți pentru răscumpărare.

Oficialii egipteni susțin chiar că marinarii sunt liberi să plece, dar pun problema personalului care trebuie să rămână pe navă pentru a o coordona în toată această perioadă cât este reținută.

Autoritatea Canalului Suez (SCA) a sechestrat nava Ever Given în așteptarea sumei de 916 milioane de dolari care a fost pusă în joc și despre care companiile de asigurări maritime spun că este "umflată exagerat și revoltătoare", "fără o justificare reală".

De altfel, șeful SCA a negat că marinarii nu au putut părăsi nava. Dimpotrivă, au putut să plece de pe navă și să se întoarcă fără probleme, a spus el.

"Nu este nimic adevărat în acuzațiile că echipajul a fost reținut", a declarat șeful SCA, Osama Rabie, citat de Business Insider.

El a adăugat că marinarii sunt liberi să plece când doresc sau să fie înlocuiți, dar cu condiția să fie menținut un număr suficient de personal pentru a menține nava în siguranță. Este adevărat că nu i s-a permis căpitanului să plece, a spus însă Osama Rabie.

SCA comunica în 15 aprilie că a permis plecarea a doi marinari de pe Ever Given "pentru motive personale urgente". În ceea ce îi privește pe ceilalți 24 de marinari nu a fost făcut însă niciun anunț, ceea ce a creat neliniște cu privire la motivul pentru care ei sunt încă ținuți pe navă.

Abdulgani Serang, șeful Uniunii Naționale a Marinarilor din India, reprezentantul sindicatului echipajului, a declarat săptămâna trecută pentru The Guardian că membrii echipajului nu trebuie "ținuți pentru răscumpărare". El a spus atunci că speră că altor trei marinari li se va permite să plece acasă și să fie înlocuiți cu alți trei marinari.

Rockford Weitz, directorul Programului de studii maritime Fletcher de la Universitatea Tufts, a declarat pentru Insider că nu este clar care ar trebui să fie numărul de membri ai echipajului necesar, așa cum invocă autoritățile egiptene.

"S-ar putea argumenta că o navă reținută nu are nevoie de un echipaj complet până când nu este din nou în circuit", a spus el, adăugând că schimbările echipajului au fost complicate de pandemia COVID-19 .

"Din punctul meu de vedere, reticența SCA de a permite mai multor membri ai echipajului să debarce fără a fi înlocuiți cu alți membri noi ai echipajului este o strategie de negociere", a spus Weitz.

Proprietarul Ever Given vrea să limiteze pretențiile autorităților egiptene de la 916 la 115 milioane de dolari

Efectele legale de la blocarea navei în Canalul Suez au fost uriașe. Egiptul a cerut compensații de 916 milioane de dolari de la proprietarii navei, compania japoneză Shoei Kisen Kaisha.

Unul dintre asigurătorii Ever Upon, UK Club, a atacat cu recurs la un tribunal egiptean decizia de reținere a navei.

Între timp, proprietarul Ever Given a făcut o mișcare îndrăzneață în justiție în încercarea de a limita pretențiile SCA de la 916 la 115 milioane de dolari, o reducere a pretențiilor atât de consistentă punând sub semnul întrebării reușita acestui demers.

Compania se confruntă cu o cerere de 916 milioane de dolari din partea autorităților egiptene , precum și cu alte cereri din partea altor companii ale căror nave au fost întârziate de blocarea de șase zile a navei în martie.

Nava Ever Give, este sechestrată din 13 aprilie. Egiptul cere cele 916 milioane de dolari pe motiv că blocarea Canalului Suez i-a afectat atât veniturile comerciale, cât și reputația.

Editor : Georgiana Marina