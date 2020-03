Avertismentul unui medic italian: Încă așteptăm vârful epidemiei

Un medic dintr-un spital italian avertizează ţările care nu iau în serios pandemia şi oamenii care cred că totul va trece de la sine că răul abia acum urmează.

„Asta am făcut noi, în Italia. Economia şi-a continuat drumul, am arătat cu degetul spre China şi am îndemnat turiştii să continue să călătorească. Iar cei mai mulţi dintre noi ne-am spus nouă înşine şi reciproc: nu este atât de rău. Suntem tineri, suntem în formă, vom fi bine chiar dacă ne îmbolnăvim. Două luni mai târziu, ne înecăm”, a explicat medicul, citat de Newsweek.

Potrivit acestuia, experţii în sănătate din Italia trebuie să decidă pe care pacienţi să îi salveze, pentru că nu au resurse suficiente.

Medicul susţine că, în Europa, încă nu a fost atins vârful epidemiei: „Probabil la începutul lunii aprilie, pentru Italia, la jumătatea lunii aprilie, pentru Germania şi Elveţia și cam tot atunci, pentru Marea Britanie. În SUA, epidemia abia a început”, a declarat specialistul.

Singura soluţie pentru a trece cu bine peste această perioadă este impunerea unor restricţii sociale: fără reuniuni de familie, fără petreceri, fără călătorii şi fără evenimente la care se adună mai mult de 20 de oameni.

„Acum, există varianta să fii infectat cu coronavirus şi să nu ai simptome. Grozav! Bine pentru tine și foarte rău pentru toţi ceilalţi, de la bunicii tăi până la oricare persoană mai în vârstă care a urcat în metrou o staţie sau două după ce ai coborât. Eşti bine, abia strănuţi sau tuşeşti, dar te plimbi şi ucizi câteva bătrâne, fără ca măcar să ştii. Este corect? Tu să-mi spui!”, a spus acesta.

Rugămintea medicului, care nu şi-a precizat identitatea, este ca fiecare om să dea dovadă de responsabilitate, chiar dacă autorităţile din ţara lui nu fac asta.

„Nicio călătorie de plăcere sau în scop de afaceri nu merită acest risc. Dacă nu ești obligat să circuli, nu o face! Este epidemiologie de bază. Este ceva extrem - dar, din fericire, nu avem pandemii de o asemenea violenţă în fiecare an. Deci, stai liniştit până trece! Rămâi în casă! Nu călători! Nu merită absolut deloc”, sunt recomandările finale ale medicului, scrie Mediafax.

Numărul morților în Italia, din cauza epidemiei de coronavirus, a trecut, joi, de pragul psihologic de 1.000 de pesoane, în timp ce autoritățile au anunțat cel mai mare număr de îmbolnăviri într-o zi: 2.651.

Editare web: Luana Păvălucă