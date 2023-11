„Barbie” a avut un impact major în economia britanică: a contribuit cu peste 80 de milioane de lire sterline

Filmul "Barbie" a contribuit în mod direct cu peste 80 de milioane de lire sterline la economia britanică şi a creat 685 de locuri de muncă, a declarat studioul Warner Bros. în cadrul unei anchete guvernamentale, scrie The Guardian.

Studioul hollywoodian a fost una dintre numeroasele organizaţii care au prezentat dovezi scrise în cadrul unei anchete a comisiei parlamentare privind industria britanică de film şi televiziune, care are ca scop "să investigheze ce trebuie făcut pentru a menţine şi a îmbunătăţi Marea Britanie ca destinaţie globală pentru producţie şi cum poate fi cel mai bine sprijinit sectorul producţiei independente de film", scrie News.ro.

În prezentarea sa, Warner Bros a descris "Barbie", care a fost filmat aproape în întregime în Marea Britanie, la studiourile Leavesden din Hertfordshire, ca fiind "cea mai de succes lansare în cinematografe din toate timpurile". Compania a adăugat: "În timpul producţiei sale în Marea Britanie, a contribuit cu peste 80 de milioane de lire sterline în cheltuieli directe pentru economia locală, a creat 685 de locuri de muncă, a implicat peste 6.000 de figuranţi, a sprijinit 754 de întreprinderi locale şi a plătit peste 40 de milioane de lire sterline în salarii locale".

Fulwell 73, o companie de producţie deţinută în parte de James Corden, care este implicată într-o societate mixtă pentru a construi un studio de film cu 20 de etaje în Sunderland, a declarat că Regatul Unit se confruntă cu "o lipsă de spaţiu pentru studiouri şi un deficit de competenţe care ameninţă creşterea sa viitoare" şi că industria televiziunii de înaltă calitate "ar putea fi o poveste de succes a Regatului Unit în valoare de 10 miliarde de lire sterline în următorii câţiva ani, sau ar putea scădea rapid pe măsură ce concurenţii noştri îşi îmbunătăţesc oferta".

Cu toate acestea, vocile din sectorul independent au fost mai puţin optimiste. Producătorul veteran Michael Kuhn, care are la activ filme precum "The Duchess", "Suite Française" şi "Florence Foster Jenkins", a declarat că, în Regatul Unit, "sectorul filmului independent este aproape mort, iar sectorul studiourilor este prozonierul averilor entităţilor (în principal) din SUA... iar sectorul de exploatare este într-o spirală a morţii din cauza deciziei strategice a studiourilor de a favoriza streamingul în detrimentul interesului de a lansa filme în cinematografe".

Un alt producător independent, Mike Goodridge, care a lucrat la filme precum "Love & Friendship", "The Florida Project" şi "The Triangle of Sadness", a declarat că este "incredibil de greu" să operezi ca independent în Marea Britanie. "Guvernul nostru a încurajat în mod istoric producţiile americane să filmeze în Marea Britanie şi să angajeze meşteşugarii, actorii şi tehnicienii noştri, în loc să creeze o industrie internă sustenabilă". El a adăugat: "Producătorii britanici au nevoie de ajutor... Dau din cap cu tristeţe că toate talentele noastre lucrează la filme şi seriale americane şi că bogata şi minunata noastră tradiţie cinematografică britanică se prăbuşeşte atât de vizibil pe scena mondială".

