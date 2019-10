Boris Johnson ar putea să se împiedice de propriul Parlament după ce a reuşit să-i convingă pe europeni pentru un nou acord

Boris Johnson a reuşit să facă primul său pas în escaladarea „muntelui Brexit” - a obţinut un acord pe care să-l accepte cele 27 de state ale Uniunii Europene. Al doilea pas, mult mai dificil, şi care ar putea să îl îngroape sub o „avalanşă” politică pe prim-ministrul britanic este acceptarea acordului şi de către parlamentarii de la Londra, relatează CNN.

În timp ce călătoreşte înapoi la Londra de la Bruxelles, Boris Johnson are motive să se simtă optimist. Deşi i se spusese anterior că nu există nicio şansă pentru un nou acord şi că plasa de siguranţă de la graniţa cu Irlanda nu poate fi înlocuită, Johnson a obţinut imposibilul şi a reuşit să-i convingă pe oficialii europeni să accepte un nou acord.

Dar veştile nu sunt doar bune pentru Boris Johnson. Vestea proastă pentru el este că e posibil să fi pus în mişcare evenimente care ar putea să îi încheie prematur mandatul de la Downing Street Nr. 10. Următoarele două zile vor fi cele mai dureroase din cariera sa.

Vineri, Johnson va trebui să-i convingă pe parlamentarii propriului partid dar şi pe cei ai opoziţiei şi ai partenerilor de la DUP că trebuie să voteze acest nou acord. Aceasta e o provocare serioasă având în vedere că principalul partid de opoziţie, Partidul Laburist, se opune total acordului prim-ministrului, iar liderul acestuia plănuieşte să negocieze el însuşi un acord în cazul în care va ajunge la Downing Street.

Celelalte partide de opoziţie, Partidul Naţional Scoţian şi Liberal-Democraţii vor să renunţe complet la Brexit şi să anuleze Articolul 50. Presupuşii aliaţi ai lui Boris Johnson din Parlament, DUP, Partidul Nord-Irlandez Democrat şi Unionist au anunţat deja că vor respinge acordul obţinut de acesta. Chiar şi în interiorul partidului său, sprijinul pentru acord este problematic – mulţi dintre brexitiştii radicali ar putea să voteze şi ei împotrivă.

Asta pentru că, de fapt, acordul lui Boris Johnson nu e aproape deloc diferit de cel obţinut de fostul prim-ministru, Theresa May. Tot ce a reuşit Johnson a fost să elimine plasa de siguranţă din acord, însă a înlocuit-o cu ceva similar, dar mult mai complicat. Johnson însuşi a votat împotriva acordului propus de May. De două ori. Mai mult decât atât, demisia sa din cabinetul May a fost principalul element care a pus în mişcare plecarea acesteia din fruntea guvernului britanic.

În acest moment, aritmetica parlamentară e împotriva lui Boris Johnson. Previziunile cele mai generoase arată o înfrângere la limită a prim-ministrului. Cele mai puţin optimiste arată o înfrângere la fel de zdrobitoare precum cele trei ale Theresei May de la începutul acestui an.

Dacă acordul este respins, Johnson va fi obligat să renunţe la orgoliu şi să ceară o prelungire a termenului de Brexit dincolo de 31 octombrie. În acel moment, alegerile anticipate vor deveni singura soluţie palpabilă, asta dacă Johnson nu reuşeşte să convingă reprezentanţii unui stat membru să respingă amânarea Brexitului, fapt ce va duce la o ieşire a Regatului din Uniunea Europeană fără acord pe 31.

