Brazilia cere explicații Ungariei după ce Bolsonaro s-a ascuns două zile în ambasada ungară, în timp ce era investigat penal

Ministerul brazilian de externe l-a convocat pe ambasadorul ungar pentru a-i cere să explice de ce fostul președinte Jair Bolsonaro, a stat ascuns două nopți în ambasada Ungariei la Brasilia luna trecută, în timp ce investigatorii poliției braziliene îi cercetau pe cei mai apropiați aliai ai săi, complici în încercarea de lovitură de stat de anul trecut, relatează The Guardian.

Imagini de pe camerele de supraveghere obținute de NYT arată că la începutul lui februarie, la patru zile după ce doi foști consilieri în administrația Bolsonaro au fost arestați pentru suspiciuni că au încercat să răstoarne guvernul țării, Bolsonaro s-a refugiat în ambasadă, clădirea acesteia fiind aflată la mică distanță de palatul prezidențial pe care acesta obișnuia să-l ocupe.

NYT a scris că șederea lui Bolsonaro la ambasdă sugerează că „încerca să se folosească de prietenia sa cu Viktor Orban pentru a încerca să fenteze sistemul judiciar brazilian, în condițiile în care se confruntă cu o investigație penală”.

Luni, Bolsonaro a confirmat informația într-o declarație pentru o publicație locală - „Nu voi nega că am fost la ambasadă... Nu voi spune unde altundeva am mai fost. Am un cerc de prieteni format din șefi de stat din toată lumea. Sunt îngrijorați. Vorbesc cu ei de lucruri care țin de interesele țării noastre. Punct. Restul sunt speculații”, a declarat fostul președinte neofascist.

Într-un comunicat separat, avocații fostului președinte au informat că Bolsonaro s-a ascuns în ambasadă pentru „a rămâne în contact cu autoritățile unei țări prietene”. Alte interpretări sunt „ficțiune, fără legătură cu faptele reale” și „fake news”, au mai spus ei.

Jair Bolsonaro, cunoscut pentru stilul grosolan și pentru politicile reacționare radicale, a pierdut puterea la sfârșitul lui 2022, după o înfrângere în alegerile prezidențiale în fața rivalului său, Lula da Silva, un vechi politician de stânga, care a mai fost președinte de la mijlocul până la sfârșitul anilor 2000.

La sfârșitul mandatului, Bolsonaro a plecat în Florida, însă susținătorii săi au luat cu asalt sediile principalelor instituții braziliene, în stilul consacrat de prietenul său, Trump. Recent, Bolsonaro este investigat pentru că și-ar fi falsificat certificatul de vaccinare Covid.

Pe 8 februarie, Bolsonaro a fost obligat să-și predea pașaportul, măsură preventivă în dosarul în care este judecat pentru tentativa de lovitură de stat. Doi consilieri ai săi, Marcelo Costa Camara și Filipe Martins, au fost arestați iar mai multe adrese au fost percheziționate. În aceeași seară, Orban a publicat o fotografie în care apare strângându-i mâna lui Bolsonaro cu mesajul „Un patriot onest. Continuați lupta, domnule președinte!”.

Patru zile mai târziu, la ora locală 21:34, Bolsonaro a fost adus la ambasadă într-o mașină neagră și a fost primit de ambasadorul Miklos Halmai. Fostul președinte a rămas la ambasadă până pe 14 februarie, când a fost văzut plecând și luându-și rămas bun de la ambasador.

Bolsonaro nu a clarificat ce discuții a purtat cu oficialii ungari, însă și-a făcut publice temerile că va ajunge în aceeași situație ca fosta președintă a Boliviei, Jeanine Anez, care a fost condamnată la zece ani de închisoare după ce a fost găsită vinovată de lovitură de stat împotriva fostului președinte Evo Morales.

Înainte de înfrângerea în alegeri, Bolsonaro spunea că nu vede decât trei posibile concluzii pentru el - închisoarea, moartea sau victoria. Ambasadorul ungar a refuzat să dea vreo explicație cu privire la prezența fostului președinte în ambasadă, iar suspiciunile sunt că un al patrulea posibil viitor pentru Bolsonaro este acela de fugar ascuns în ambasada ungară, de unde nu poate fi arestat.

Editor : Adrian Dumitru