Brexit. Laburiștii au decis să susțină un al doilea referendum, vor face campanie pentru rămânerea în UE

Liderul laburiştilor, principalul partid de opoziție de la Londra, l-a provocat, marţi, pe viitorul prim-ministru conservator să organizeze un nou referendum asupra Brexitului, declarând că el însuşi va milita pentru rămânerea în Uniunea Europeană, relatează France Presse, citat de Agerpres.

„Oricine ar deveni noul prim-ministru, va trebui să aibă curajul să îşi confrunte acordul sau lipsa unui acord (de divorţ cu UE) cu un vot popular”, a declarat Jeremy Corbyn într-o scrisoare către membrii Partidului Laburist care a fost făcută publică.



„În aceste condiţii, vreau să clarific faptul că laburiştii vor face campanie pentru rămânerea în UE în confruntarea cu o ieșire fără acord sau un acord conservator ce nu protejează economia şi locurile de muncă”, a adăugat şeful Partidului Laburist.



Corbyn a subliniat că partidul său a încercat să propună un compromis bazat pe menţinerea ţării într-o uniune vamală strânsă - sinonim al politicii vamale şi comerciale comune - şi „o relaţie puternică pe piaţa unică”, dar prim-ministrul Theresa May a refuzat.



Theresa May a declarat în mod repetat că vrea să iasă din uniunea vamală şi piaţa unică europeană pentru a permite ţării sale să încheie liber acorduri comerciale cu terţe ţări şi să limiteze imigraţia europeană.



Confruntată cu o triplă respingere de către deputaţi a acordului la care a ajuns cu Bruxellesul în noiembrie, în final ea a întins mâna laburiştilor la mijlocul lunii aprilie. Dar, o lună mai târziu, aceştia au oprit discuţiile. În faţa impasului asupra Brexit-ului, May a fost nevoită să-şi anunţe demisia trei săptămâni mai târziu.



Doi candidaţi au rămas în competiţie pentru a o înlocui în fruntea Partidului Conservator şi a guvernului: fostul ministru de externe Boris Johnson şi actualul titular al acestui post Jeremy Hunt. Ei vor fi departajaţi prin votul celor 160.000 de membri ai Partidului Conservator, al cărui rezultat va fi cunoscut pe 23 iulie.



Johnson, care apare favorit, promovează o poziţie dură faţă de Bruxelles şi nu exclude o ieşire fără acord.



În scrisoarea sa marţi, Corbyn consideră că „niciun rezultat asupra Brexit-ului” nu va permite „salvgardarea locurilor de muncă, a drepturilor şi a nivelului de trai” al britanicilor. El a chemat din nou la organizarea de alegeri legislative pentru a pune capăt celor „nouă ani de austeritate” care au avut ca rezultat „o ţară răvăşită de inegalităţi şi sărăcie în creştere”.