Bulgaria îi dă afară pe refugiații ucraineni din hoteluri, ca să le elibereze pentru turiști

Punctul de frontieră de la Vama Veche este din ce în ce mai aglomerat. Mii de ucraineni se întorc din Bulgaria deoarece autoritățile de acolo au decis ca hotelurile să fie eliberate, deoarece începe sezonul estival, iar unitățile de cazare trebuie să își onoreze rezervările făcute de turiști.

După ce au stat câteva luni în hotelurile de pe litoralul bulgăresc, refugiații ucraineni și-au făcut bagajele, s-au urcat în autocare sau mașini personale și au plecat spre România.

De la începutul săptămânii până acum, în punctul de frontieră de la Vama Veche au sosit 130 de autocare din Bulgaria. Odată cu ele au ajuns şi 6000 de cetățeni ucraineni, cei mai mulţi dintre ei se întorc în ţara natală.

Refugiații au fost nevoiţi să plece din hoteluri după ce guvernul bulgar a decis că de la 1 iunie unităţile de cazare trebuie să fie gata să îşi primească turiştii.

Cei mai mulți refugiați nu au vrut să meargă în alte orașe din Bulgaria și au hotărât să se întoarcă în Ucraina.

Iulia, refugiată ucraineană: "Am stat în Bulgaria 3 săptămâni. Astăzi plecăm în România, stăm o zi și mâine mergem acasă. În Ucraina, în Odesa".

Leonid, refugiat ucrainean: "În Bulgaria am stat într-un hotel din Sunny Beach. Am stat pe malul mării fără nicio grijă. De pe 1 iunie, programul de ajutor s-a terminat. Guvernul a decis să elibereze hotelurile, ne-au zis că dacă vrem să mai stăm în unităţile de cazare trebuie să plătim şi nu am mai putut să stăm acolo. Nu stăm în România, o tranzităm spre Ucraina".

Refugiată ucraineană: "Noi am trăit în Bulgaria, într-un hotel. Am făcut tot ce ne-a stat în puteri ca 50 de copii să poată trăi fără să mai audă sunetul bombelor deasupra capului".

Autoritățile din România spun că cetățenii ucraineni doar tranzitează țara noastră. Fie se întorc în Ucraina prin diferite puncte de frontieră din țară, fie se îndreaptă spre alte țări din Europa. Cei mai mulți ucraineni au ajuns la Vama Veche în 1 iunie.

Andrei Ene, purtător de cuvânt al Gărzii de Coastă: "Prin Vama Veche au intrat în țară aproximativ 2.000 de cetăţeni din Ucraina. Pe de altă parte, prin PTF Isaccea, spre exemplu, a crescut numărul persoanelor care ies din România spre Ucraina".

Refugiații care sunt cazați în hotelurile de pe litoralul românesc vor rămâne aici până la 1 iulie, apoi vor decide împreună cu autoritățile dacă vor fi relocați sau dacă se vor întoarce în Ucraina.





Editor : G.M.