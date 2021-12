"Când soarele a strălucit, nu mai trăia nimeni. Au murit în fața mea". Mărturia unui supraviețuitor al cimitirului din Canalul Mânecii

A trecut aproape o săptămână de când Mohamed Isa Omar a fost scos din apele înghețate ale Canalului Mânecii. Este unul dintre cei doi supraviețuitori ai celei mai mortale traversări înregistrate vreodată.

Tânărul de 28 de ani a povestit pentru BBC traumatizanta experiență, despre care spune că îl bântuie de atunci.

"Am văzut oameni murind în fața mea. Aceia dintre noi care nu puteau înota, s-au înecat și au murit în câteva minute. Era atât de rece apa, atât de rece", spune Mohamed.

Mohamed a fost unul dintre cei 29 de oameni care s-au urcat într-o barcă gonflabilă, la ora 22.00, spre călătoria care avea să îl marcheze profund. Nu-i cunoștea pe cei care erau lângă el, știa doar că sunt, ca și el, oameni dispuși să riște traversarea periculoasă a Canalului pentru a ajunge în Marea Britanie, călătorie pe care în acest an o mai făcuseră peste 25.000 de migranți.

Călătoreau de aproximativ trei ore și jumătate când barca a început să se scufunde, a povestit Mohamed.

A fost momentul în care cei care aveau telefoane au început să ceară ajutor.

"Telefoanele noastre erau deja în apă. Dar unul dintre noi avea mobilul încă în funcțiune, a sunat, iar autoritățile [britanice] i-au spus să trimită coordonatele unde ne aflăm. Dar înainte să facă asta, mobilul a ajuns și el în apă și nu am putut trimite nimic", și-a amintit Mohamed.

Nici un al doilea bărbat care a cerut ajutor nu a avut mai mult noroc. Și telefonul lui a ajuns în apă înainte să poată transmite datele pentru a putea fi localizați.

"Oamenii s-au înecat și au murit. Am văzut oameni murind în fața mea, dar am început să înot. Am văzut o navă mare departe și am început să înot spre ea", a mai spus bărbatul.

Au trecut însă câteva ore până când a fost salvat.

Mohammed Shekha Ahmed, un alt supraviețuitor al tragediei a povestit că oamenii s-au agățat de barca dezumflată și au stat așa până la răsărit.

"Atunci când soarele a strălucit, nimeni nu mai trăia", a povestit el.

Trupurile lor plutind pe apă au fost văzute de un pescar francez miercuri în jurul orei 13.00. Atunci a fost declanșată o operațiune de salvare, însă singurii supraviețuitori au fost cei doi bărbați.

"Ne-au dus la spital și am fost salvați", a spus Mohamed. Picioarele îi sunt bandajate, el recuperându-se după rănile suferite în timpul orelor petrecute pe apă.

Nu se cunosc încă toate numele tuturor celor care au murit. O singură persoană a fost identificată. Printre cei decedați se numără o mamă și cei trei copii ai săi - inclusiv o fetiță care avea doar șapte ani.

Ambii bărbați care au făcut apelurile au murit, a spus Mohamed.

Resturile ambarcațiunii și trupurile ocupanților săi se aflau în apele teritoriale franceze când s-a cerut ajutor Pazei de Coastă.

Un purtător de cuvânt al Agenției pentru Paza Maritimă și de Coastă a declarat că în acea zi au fost primite peste 90 de alerte, inclusiv 999 de apeluri de urgență, din zona Canalului Mânecii și că s-a răspuns la toate.

27 de oameni au murit în urmă cu o săptămână în timp ce încercau să ajungă din Franţa în Marea Britanie. Este cea mai mare pierdere de vieți omenești prin înec în Canalul Mânecii. Când echipele de salvare au ajuns la locul tragediei, imaginea din fața ochilor lor era șocantă: din barca gonflabilă mai rămăsese doar un morman de cauciuc gri mototolit, dezumflat, plutitor. De jur împrejur, în apa rece pluteau trupurile fără viață.

