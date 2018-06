Ce ar fi distrus în secret Rusia. Descoperirea făcută din întâmplare de un istoric: „A existat un ordin intern”

Rusia a ordonat distrugerea arhivelor care conţineau informaţii despre deţinuţii din Gulag, a afirmat un istoric rus, care spune că a aflat din întâmplare acest lucru, provocând reacţii puternice în rândul apărătorilor drepturilor omului, informează AFP, citată de Agerpres.





Serghei Prudovski, un cercetător specializat în istoria lagărelor sovietice din Extremul Orient rus, a declarat vineri pentru AFP că a descoperit „complet din întâmplare că fişele de înmatriculare (ale deţinuţilor din Gulag) au fost distruse" în regiunea Magadan, unde s-au aflat multe dintre acele lagăre de concentrare, în care rata mortalităţii era deosebit de ridicată.



„Am făcut o solicitare. Eram interesat de destinul unei persoane şi voiam să ştiu dacă ea a supravieţuit lagărelor. Am descoperit că există un ordin intern" de distrugere a acestor fişe de înmatriculare, a declarat istoricul rus într-un interviu telefonic.



În răspunsul către Serghei Prudovski, filiala locală a Ministerului de Interne din Rusia a explicat că acele fişe de înmatriculare sunt de acum înainte stocate pe o durată limitată, conform instrucţiunilor transmise autorităţilor locale, serviciilor de securitate (FSB, ce provine din fostul KGB) şi agenţiilor guvernamentale care deţin arhive ce datează din epoca sovietică.



Fişele în cauză înregistrează elemente specifice despre traseul prizonierilor din Gulag, referitoare mai ales la data sosirii lor în lagăr, eventualele transferuri şi data eliberării sau data morţii lor.



Serghei Prudovski a transmis acel răspuns specialiştilor de la Muzeul Gulagului din Moscova, inaugurat în 2015, care au alertat la rândul lor Consiliul pentru drepturile omului, o structură de la Kremlin ce are rol consultativ.



Preşedintele consiliului, Mihail Fedotov, a declarat pentru agenţia de presă Ria Novosti că distrugerea acelor fişe ar fi un act „barbar" şi că speră că este vorba totuşi despre „o eroare".



„Am aflat acest lucru atunci când am primit scrisoarea lui Serghei Prudovski. Este un document de uz intern, nepublicat", a precizat pentru AFP Alexei Makarov, membru al Memorial, cea mai veche organizaţie rusă care militează pentru apărarea drepturilor omului.



„Este imposibil de ştiut la ce scală s-a produs acest lucru", a adăugat el, notând că, dacă distrugeri masive au fost organizate, „atunci ele vor face munca noastră să devină mult mai dificilă".



Un cercetător de la Muzeul Gulagului, Alexandr Makaiev, a declarat pentru agenţia de presă Interfax că această problemă a fost observată până în prezent doar în Magadan şi că reprezentanţii muzeului încearcă să afle dacă şi alte regiuni ruseşti au fost vizate de acel ordin de distrugere.



Activitatea istoricilor şi memorialiştilor rămâne dificilă în Rusia la peste 80 de ani după apogeul terorii staliniste, care a făcut milioane de victime, a permis execuţii, deportări în Gulag, în regiuni insalubre unde deţinuţii au murit adeseori de foame.



Autorităţile ruse, în frunte cu Vladimir Putin, au fost adeseori acuzate că încearcă să minimalizeze cele mai sumbre aspecte ale trecutului sovietic în numele unităţii naţionale.