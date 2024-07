Un cetățean rus suspectat de comiterea unui atentat cu mașină-capcană la Moscova miercuri dimineață a fost reținut în Turcia, a anunțat Ministerul turc de Interne. Este vorba despre o persoană suspectată de autoritățile ruse că ar fi amplasat un dispozitiv exploziv în mașina unui oficial cu rang înalt din Armată. Explozia provocată de acest dispozitiv a dus la rănirea a două persoane, ofițerul și soția sa, iar suspectul a părăsit Rusia cu direcția Turcia imediat după incident. Ce se știe până acum despre presupusul autor.

Autorul atentatului cu mașină-capcană de la Moscova s-a dovedit a fi Evghenii Serebriakov, în vârstă de 30 de ani, originar din regiunea Volgograd. Potrivit canalului Telegram SHOT, bărbatul era pasionat de arme și căuta un loc de muncă ca manager, înainte de aceasta lucrând într-o bancă. Captură video de la locul exploziei. Foto: RIA Novosti:Telegram Mașina aruncată în aer. Foto: Telegram Turcia a primit solicitare de la Rusia

Turcia a primit o solicitare din partea reprezentanților unității ruse Interpol miercuri la ora 10:30 a.m. (ora Moscovei), în care se preciza că „cetățeanul rus Evghenii Serebriakov a comis un atac terorist” aruncând în aer o mașină la Moscova, rănind două persoane. Mașina ar fi aparținut ofițerului Statului Major al Armatei Andrei Torgașov. De asemenea, cererea specifica faptul că suspectul a sosit în Turcia cu un avion Moscova-Bodrum. Poliția turcă a stabilit că Serebriakov a sosit pe aeroportul Bodrum la ora 09:40 dimineața.

Poliția din provincia Mugla, pe baza informațiilor primite din Rusia, l-a reținut pe suspect în Bodrum în după-amiaza zilei de 24 iulie, și de altfel a publicat o înregistrare video a momentului reținerii.

Canalul Telegram Shot susține că Evgheni Serebriakov este originar din regiunea Volgograd și are 30 de ani. Potrivit rudelor sale, Serebriakov a absolvit școala în Uriupinsk în 2012. Apoi a studiat la Moscova la Școala Superioară de Economie și a călătorit la Praga pentru un schimb de experiență. Vecinii spun că este o persoană liniștită, care are câteva pisici și nu a deranjat pe nimeni, și în plus avea reputația de elev excelent în școală, bursier în facultate. Pasionat de istorie, a participat la concursuri și a fost premiat, la fel și la economie. Suspectul ar fi renunțat la animalele de companie cu câteva zile înainte de incidentul de la Moscova.

Suspectul. Foto: RIA Novosti:Telegram

Riscă 20 de ani de închisoare

În 2011, Serebriakov „ar fi postat comentarii în care se exprima nefavorabil față de Vladimir Putin și Dmitri Medvedev”, iar din 2014 s-a opus războiului din Ucraina. Autoritățile ruse l-au pus pe o listă de persoane date în urmărire internațională, anunță agenția RIA Novosti.

Serebriakov a fost acuzat de tentativă de omor și trafic ilegal de explozibili. Riscă 20 de ani de închisoare.

Miercuri dimineață, un SUV Toyota Land Cruiser a explodat în nordul Moscovei. Potrivit rapoartelor mass-media, explozia i-a smuls ambele picioare bărbatului rănit, în timp ce femeia care îl înoțea a suferit răni faciale.

Agenția de presă Interfax a relatat, citând o sursă care a dorit să-și păstreze anonimatul, că mașina aparține unui colonel al Statului Major al Forțelor Armate Ruse (potrivit publicației Kommersant, acesta este maior - n.r).

Comitetul rus de anchetă a deschis un dosar pentru caz de tentativă de omor a două sau mai multe persoane și de achiziționare și depozitare ilegală de arme.

Deși până acum a fost prezentat ca un ”lup singuratic”, agenția de presă TASS susține că suspectul ar putea avea complici, și în prezent se lucrează la identificarea lor. TASS mai scrie că suspectul a planificat atacul cu minuțiozitate: și-a supravegheat ținta atacului o perioadă lungă de timp. Dispozitivul exploziv fost plasat în zona scaunului șoferului.

