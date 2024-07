Cine este medicul pe care se bazează Biden. Prea puțin cunoscut, nu i-a recomandat niciodată un test cognitiv președintelui

Scăpările, comportamentul ciudat uneori și dezastruoasa confruntare cu contracandidatul său în alegeri, Donald Trump, ridică multe semne de întrebare în legătură cu sănătatea președintelui american. Prostul rezultat al confruntării de zilele trecute, la oră de maximă audiență, ocazie cu care Biden a bolborosit, s-a exprimat greșit în mod repetat și uneori a părut confuz, a îndreptat din nou degetul spre omul pe care președintele îl numește pur și simplu ”Doc”. Cine este el și cum îi gestionează sănătatea președintelui? Cotidianul american The Washington Post își îndreaptă atenția asupra lui.

Kevin O'Connor, medicul președintelui, s-a apropiat foarte mult de Biden de când a devenit medicul său personal în 2009, dar a preferat să nu iasă în luminile rampei de când este în acest post, comentează cotidianul american.

”Dar de ce naiba aș face un test?”

Când Joe Biden a fost întrebat în august 2020 dacă a făcut un test cognitiv, candidatul prezidențial de 77 de ani l-a întrerupt pe reporter și l-a întrebat: ”De ce naiba aș face un test?”.

De când a câștigat mandatul de președinte al Statelor Unite, Biden a continuat să respingă necesitatea unei examinări cognitive, iar asistenții săi au spus că nu a făcut niciun test în calitate de președinte - nici cu ocazia celor trei examene medicale fizice anuale și nici în săptămâna în care confruntarea cu Trump a ridicat mai multe semne de întrebare în legătură cu comportamentul său și o chestiune urgentă legată de acuitatea mentală a omului de 81 de ani, scrie The Washington Post.

Ce a scris NYT zilele trecute

De altfel, și cotidianul The New York Times scria zilele trecute că oamenii care au interacționat ocazional sau au petrecut mai mult timp cu președintele Joe Biden în ultimele câteva luni au declarat pentru ziar că scăpările și momentele de confuzie ale acestuia par să fi devenit tot mai frecvente. Președintele părea uneori „într-o altă lume”, a spus un oficial european prezent la summitul G7, deși în alte rânduri, el a fost atent și ager în timpul întâlnirilor.

În săptămânile și lunile dinaintea prestației dezastruoase a lui Joe Biden în dezbaterea cu Donald Trump, mai mulți actuali și foști oficiali, dar și alte persoane care l-au întâlnit în spatele ușilor închise, au observat că președintele părea din ce în ce mai confuz și obosit sau că pierdea firul conversațiilor.

În interviurile cu jurnaliștii New York Times, persoanele care s-au aflat recent în aceeași încăpere cu președintele au declarat că scăpările acestuia păreau să fie din ce în ce mai frecvente, mai pronunțate și mai îngrijorătoare.

Program de lucru solicitant

Pe Biden, ajuns la 81 de ani, nu l-a ajutat faptul că programul de lucru a fost unul solicitant – președintele traversând de doă ori Oceanul Atlantic pentru întâlniri cu liderii străini, înainte de a zbura spre California, pentru o strângere de fonduri, apoi spre Camp David, unde s-a pregătit intens pentru dezbatere.

Călătoriile lui Biden în Europa au fost marcate de momente de acuitate în cadrul unor reuniuni importante – inclusiv o sesiune complexă privind folosirea veniturilor obținute din activele rusești pentru a ajuta Ucraina – amestecate cu momente de confuzie, potrivit persoanelor care s-au întâlnit cu șeful de la Casa Albă.

Decizia de a nu face un test cognitiv a fost supravegheată de un personaj-cheie în mare parte necunoscut publicului: Kevin O'Connor, medicul președintelui, care s-a apropiat extraordinar de mult de Biden de când a devenit medicul său personal în 2009. Un oficial al Casei Albe a declarat că O'Connor nu i-a recomandat niciodată lui Biden să efectueze un test cognitiv.

Nimeni nu i-a spus să facă testul

Întrebat într-un interviu acordat vineri seară postului ABC-TV dacă a efectuat teste specifice pentru capacitatea cognitivă, Biden a menționat că este consultat în mod regulat de medicii de la Casa Albă și a răspuns că "nimeni nu mi-a spus că trebuie să o fac ... mi-au spus că sunt bine".

Spre deosebire de unii medici ai președintelui, O'Connor, în vârstă de 58 de ani, doctor în medicină osteopatică și colonel în retragere, nu a apărut la pupitrul Casei Albe pentru a răspunde la întrebări despre controalele medicale anuale ale lui Biden și alte evenimente medicale, inclusiv atunci când președintele a contractat COVID-19 în 2022. El a refuzat în mod constant majoritatea solicitărilor de interviu, inclusiv mai multe solicitări din partea Washington Post în acest an, scriu jurnaliștii americani.

Acum, prestația lui Biden la dezbaterea de la ora de maximă audiență a pus sub semnul întrebării omul pe care președintele îl numește simplu "Doc" și modul în care acesta se ocupă de sănătatea președintelui.

Vocile altor specialiști

Trei dintre foștii colegi ai lui O'Connor din unitatea medicală de la Casa Albă, vorbind sub rezerva anonimatului, au declarat că prestația lui Biden la dezbatere le-a sugerat că președintele ar trebui să fie supus unui screening cognitiv.

În plus, medicul Ira Monka, care l-a vizitat pe O'Connor la Casa Albă în acest an, a declarat, de asemenea, pentru The Post că, în opinia sa, prestația lui Biden ar trebui să determine o examinare cognitivă inițială pentru a vedea dacă sunt necesare mai multe teste.

"Unele dintre poticniri și lipsa cuvintelor, orice s-ar întâmpla, ar fi un semn care să spună că poate această persoană are nevoie - nu poate - această persoană ar trebui să facă teste doar pentru a exclude faptul că ar putea exista unele modificări subiacente", a spus Monka.

Testele cognitive implică de obicei exerciții care evaluează memoria pe termen scurt, atenția și alte funcții-cheie și pot fi însoțite de o examinare fizică, cum ar fi evaluarea capacității unei persoane de a efectua mișcări rapide.

Întrebat vineri în interviul pentru ABC dacă ar fi de acord să facă un test neurologic și cognitiv independent și să dea publicității rezultatele, Biden a refuzat și a spus: ”În fiecare zi am un test cognitiv”, referindu-se la funcțiile prezidențiale. Presat să spună ce vrea să spună cu faptul că nu e de acord cu un astfel de test, Biden a declarat: ”Deja l-am făcut”.

Alte persoane care au lucrat îndeaproape cu O'Connor s-au declarat încrezătoare că, dacă ar vedea un indiciu că este necesar un test cognitiv, l-ar recomanda.

"Știe cum să spună adevărul oamenilor aflați la putere", a declarat Reamer L. Bushardt, fostul decan de la GW School of Medicine & Health Sciences, care l-a angajat pe O'Connor în 2017 pentru a lucra la această instituție. "Știu că este o persoană integră care nu ar fi influențată sau condusă. Și dacă îi pui o întrebare, îți va spune adevărul." A refuzat să răspundă întrebărilor O'Connor a refuzat, prin intermediul unui purtător de cuvânt al Casei Albe, să răspundă întrebărilor cu privire la motivul pentru care nu i-a administrat teste cognitive președintelui, chiar dacă în lunile dinaintea dezbaterii s-au acumulat dovezi ale dificultăților tot mai mari ale lui Biden. Deși Casa Albă a susținut inițial că Biden nu a fost supus niciunui examen medical după dezbatere, Biden le-a spus ulterior guvernatorilor că a fost la medicul său în zilele care au urmat; joi, un purtător de cuvânt al Casei Albe a recunoscut că Biden a fost supus unui "scurt control" după dezbatere pentru o răceală cu care se luptase, dar nu unui examen fizic complet. O'Connor nu l-a însoțit pe Biden la dezbatere din cauza unui deces în familie și a fost înlocuit de un alt membru al unității, a declarat un oficial al Casei Albe. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Andrew Bates, a declarat într-un e-mail că "Dr. O'Connor este un profesionist medical de talie mondială" a cărui "expertiză unică este căutată în întreaga comunitate medicală, în care este respectat pentru candoarea sa, atenția la detalii și etica muncii". Consultațiile lui O'Connor cu Biden, ca și cele ale oricărui individ, intră sub incidența confidențialității pacient-medic. Dar lipsa generală de transparență cu privire la modul în care O'Connor a evaluat sănătatea cognitivă a președintelui evidențiază lacunele unui sistem construit în jurul încredințării unui medic atât pentru a proteja liderul lumii libere, cât și pentru a garanta pentru sănătatea sa în fața publicului, conchide The Washington Post.

