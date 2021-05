Cine sunt cei 6 pasageri care au rămas la Minsk și ce povestesc ceilalți călători din avionul deturnat de regimul Lukașenko - VIDEO

Șase pasageri ai cursei Atena - Vilnius, deturnată la ordinul regimului Lukașenko din Belarus, au rămas duminică la Minsk. Este vorba despre un jurnalist de opoziție, Roman Protasevici, care a fost arestat, de prietena acestuia și de patru membri ai forțelor de securitate care ar fi creat diversiunea folosită drept pretext. Cei din urmă ar fi intrat în conflict cu echipajul și ar fi spus că la bord este o bombă, potrivit unor relatări care au apărut în presă.

Cei patru agenți KGB ar fi pus la punct toată acțiunea și ar fi înscenat o alertă cu bombă la bordul aeronavei, în scopul devierii ei spre aeroportul din Minsk, pentru ca Roman Protasevici - trecut de regimul de la Minsk pe o listă a persoanelor căutate pentru „acțiuni teroriste” - să poată fi arestat. Protasevici ar fi fost urmărit încă de la Atena, iar tot planul deturnării avionului ar fi fost girat chiar de președintele belarus Aleksandr Lukașenko.

Deturnarea cursei Ryanair va fi discutată luni, la reuniunea Consiliului European. Adina Vălean, comisar pentru transporturi, a declarat la Digi24 că executivul de la Bruxelles va propune companiilor aeriene din statele membre să evite spațiul aerian al Belarusului. Ea a mai spus că va face o investigație amănunțită, dar din informațiile pe care le are, nimic n-ar fi justificat deturnarea la Minsk a cursei Atena - Vilnius a companiei Ryanair. În cazul unei urgențe, cel mai apropiat aeroport era cel din Vilnius.

Aeronava Ryanair efectua o cursă Atena - Vilnius. Mai avea 2 minute până să iasă din spațiul aerian al Belarusului când a fost interceptată de un avion militar MiG-29 și redirecționată către Minsk. Motivul oferit ulterior: o alertă - falsă - privind existența unei bombe la bord.

„L-am privit în ochi și am văzut multă tristețe”

Pasagerii spun că nu au primit nicio explicație, timp de câteva ore. L-au remarcat însă pe unul dintre ei, care a reacționat imediat și i-a dat partenerei sale mai multe lucruri, printre care un laptop și telefonul mobil. Acesta era Roman Protasevici, un jurnalist fugit în Polonia, fondator al unui canal de social media care a devenit una dintre principalele surse de știri despre reprimarea mișcării de protest față de regimului Lukașenko. Aflat pe lista persoanelor căutate pentru terorism în Belarus, Protasevici a fost arestat la scurt timp după aterizare. „Mă vor condamna la moarte”, le-a spus el celorlalți pasageri.

„A fost oribil, pentru că ne-au ținut trei ore fără să ne spună nimic. Ne-au ținut pe niște coridoare. Ne controlau bagajele, dar în același timp îl arestau pe jurnalist”, a povestit, odată ajuns la Vilinus, unul dintre pasageri.

Reporter: Cât era de speriat?

„Foarte speriat. L-am privit în ochi și am văzut foarte multă tristețe. I-au luat rucsacul și au căutat peste tot”, a detaliat pasagerul.

„Suntem foarte obosiți. Am stat acolo 8 ore. Nu am primit nicio informație despre ce s-a întâmplat, doar ce am putut găsi pe internet. (Arestarea, n.r.) s-a desfășurat foarte calm, iar el (Roman Protasevici - n.r. ) nu a protestat. Așteptam la coadă, când a fost ridicat pur și simplu”, a relatat un alt pasager.

Lituania acuză deschis KGB-ul din Belarus că este în spatele operațiunii

După aproape 8 ore în Minsk, avionul și-a reluat drumul spre Vilnius.

„Evident, KGB-ul din Belarus este în spatele incidentului”, a acuzat Asta Skaisgiryte, consilier al președintelui Lituaniei.

Procuratura Lituaniei a anunțat imediat lansarea unei anchete penale pentru deturnarea unui avion în scopuri teroriste și încălcarea tratatelor internaționale cu privire la tratamentul persoanelor.

„Acest comportament scandalos și ilegal al regimului din Belarus va avea consecințe. Responsabilii pentru actul de piraterie aeriană trebuie sancționați. Jurnalistul Roman Protasevici trebuie eliberat imediat” - a scris pe Twitter Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

„Act de piraterie” este termenul folosit și de ceilalți lideri europeni.

Și Statele Unite, prin vocea secretarului de stat Anthony Blinken, au condamnat cu fermitate deturnarea zborului și cer eliberarea imediată a jurnalistului arestat. Blinken a spus că „actul şocant” comis de regimul Lukaşenko a pus în pericol viaţa a peste 120 de pasageri, inclusiv cetăţeni americani. El a mai anunțat că Statele Unite susţin o întâlnire cât mai rapid posibil a Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale pentru a examina aceste evenimente.

La rândul său, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a solicitat o anchetă internaţională asupra acestui „incident serios şi periculos”.

Editor : Luana Pavaluca