CNN l-a suspendat pe prezentatorul Chris Cuomo pentru că și-a ajutat fratele într-un scandal de hărțuire sexuală

Jurnalistul CNN, Chris Cuomo, a fost suspendat pe o perioadă nedeterminată pentru că și-a ajutat fratele, fost guvernator în New York, în perioada în care acesta se confrunta cu acuzații de abuz sexual, relatează Reuters.

Decizia a fost luată după ce procurorul general din New York a publicat noi documente care arată amploarea eforturilor depuse de jurnalist pentru fratele său mai mare, Andrew Cuomo. Acesta a demisionat din funcția de guvernator în luna august, după ce procurorii l-au acuzat că a hărțuit mai multe persoane.

Chris Cuomo, care este gazda celei mai urmărite emisiuni de știri de la CNN, a recunoscut în luna mai că a încălcat unele dintre regulile companiei, sfătuindu-și fratele cum să gestioneze acuzațiile în presă.

Eforturile din culise ale lui Cuomo de a-și ajuta fratele au fost considerate o încălcare a eticii jurnalistice în industria media.

Miile de pagini publicate luni de procurorul general Letitia James arată că jurnalistul CNN a făcut presiuni în mod constant pentru a-și apăra fratele. Anul trecut, CNN a suspendat pentru scurt timp regula care îi interzicea lui Cuomo să relaționeze cu fratele său. Prezentatorul a început să îl intervieveze în direct pe fratele său și să îi laude leadership-ul în calitate de guvernator.

"Documentele, la care nu am avut acces înainte de a fi făcute publice, ridică întrebări serioase. Când Chris a recunoscut că a oferit sfaturi personalului fratelui său, a încălcat regulile noastre și am recunoscut acest lucru în mod public. Dar am apreciat, de asemenea, poziția în care se afla și am înțeles nevoia lui de a pune familia pe primul loc și slujba pe locul doi. Cu toate acestea, aceste documente indică un nivel mai mare de implicare în problemele fratelui său decât știam anterior", au transmis reprezentanții CNN.

O anchetă a concluzionat în martie că Andrew Cuomo, al cărui tată a fost și el guvernator al New York-ului, a hărțuit sexual 11 femei care lucrau pentru el. Cândva lăudat de presa americană pentru ședințele sale zilnice de informare cu privire la pandemia de Covid în 2020, Cuomo a fost presat să demisioneze de către membrii propriului său partid, inclusiv de președintele Joe Biden.

