Gary Lineker și BBC au ajuns la o înțelegere. Fostul mare fotbalist revine la postul TV, după o revoltă a colegilor săi

Postul public britanic de televiziune BBC a anunţat, luni, reintegrarea în schemă a fostului mare fotbalist Gary Lineker, unul dintre cei mai celebri prezentatori ai grupului, a cărui suspendare a fost decisă vinerea trecută după un mesaj pe Twitter împotriva guvernului care a provocat indignare, informează cotidianul L'Equipe.

"Gary este un element important pentru BBC şi ştiu cât de mult contează BBC pentru el. Şi mă bucur că va prezenta emisiunea noprezastră din weekendul viitor", a declarat directorul general al BBC, Tim Davie, într-un comunicat dat publicităţii, potrivit Agerpres.

Actualul realizator TV a fost criticat de mai mulţi miniştri pentru comentariile sale legate de noua politică a guvernului pentru azil, pe care a comparat-o cu Germania anilor 1930.

Secretarul de stat pentru Interne, Suella Braverman, a afirmat că este dezamăgită de comentariile pe care realizatorul emisiunii ''Match Of The Day'' (meciul zilei) le-a făcut în legătură cu planurile guvernului în privinţa imigraţiei, precizând că vorbele lui Lineker, care a folosit cuvântul ''crud'' despre politica guvernamentală, au fost ''dezamăgitoare şi neproductive''.

Lineker a comentat pe Twitter despre un clip video al Ministerului britanic de Interne, în care Braverman dezvăluia planurile guvernului de a împiedica migranţii să traverseze Canalul Mânecii în bărci, spunând că Regatul Unit este ''copleşit''.

Fostul internaţional a scris în reţeaua de socializare: ''Nu există un flux uriaş. Primim mult mai puţini refugiaţi decât majoritatea ţărilor europene. Este o politică nemăsurat de crudă direcţionată către cei mai vulnerabili oameni, într-un limbaj care nu este diferit faţă de cel folosit de Germania în anii '30''.

Lineker a fost în 2022 cel mai bine plătit realizator din BBC, pentru al cincilea an consecutiv, câştigând între 1.350.000 şi 1.354.999 de lire sterline în 2021/2022 pentru ''Match Of The Day'' şi ''Sports Personality Of The Year''.

El a acoperit la BBC în 2022 şi Cupa Mondială de fotbal din Qatar.

