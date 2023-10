Conflictul dintre Israel și Hamas încinge spiritele la Harvard. Un camion a împrăștiat pliante cu „cei mai antisemiți studenți”

Un camion a circulat prin campusul Universității Harvard, afișând numele și fotografiile studenților despre care se spune că au semnat o scrisoare care învinovățea Israelul pentru atacurile Hamas. De asemenea, au fost împrăștiate pliante cu listele cu studenții, care aveau titlul „cei mai antisemiți studenți din Harvard”, informează Business Insider.

Duminică, zeci de grupuri studențești de la Harvard au cosemnat o scrisoare în care acuză Israelul pentru atacurile brutale ale Hamas din weekend. Comunicarea scrisorii a stârnit o reacție puternică împotriva grupurilor de studenți, care acum include și o operațiune de doxing, care implică un camion.

Publicația Harvard Crimson a raportat că a fost văzut un camion cu un panou publicitar care a circulat miercuri și joi pe străzile din jurul campusului Harvard, afișând digital numele și fețele studenților presupus afiliați unor grupuri studențești care au semnat o declarație controversată cu privire la atacul Hamas asupra Israelului.

Pe fondul reacțiilor naționale continue și a atacurilor de doxing, cel puțin nouă dintre cele 34 de grupuri de studenți de la Harvard care au cosemnat joi seară și-au retras semnăturile din declarația – scrisă inițial de Comitetul de Solidaritate pentru Palestina de la Harvard – care a numit Israelul „în întregime responsabil” pentru violență.

Într-o declarație ulterioară, PSC a scris că „se opune ferm” violenței împotriva tuturor civililor. Până marți seara, cel puțin patru site-uri online au enumerat informațiile personale ale studenților care au semnat declarația, inclusiv nume complete, ani de clasă, angajare trecută, profiluri de rețele sociale, fotografii și orașe natale. Începând de miercuri dimineață, cel puțin două dintre aceste site-uri au fost eliminate pentru încălcarea termenilor și condițiilor Google.

Miercuri, în fața preocupărilor legate de siguranța studenților, unii dintre cei mai duri critici ai declarației au denunțat acte de violență sau intimidare împotriva membrilor semnatarilor declarației. Vicepreședintele executiv de la Harvard, Meredith L. Weenick, a făcut, de asemenea, o propunere de a critica intimidarea și hărțuirea online într-un e-mail de miercuri seara adresat afiliaților Universității, după publicarea inițială a articolului din The Harvard Crimson.

Camionul s-a întors pe străzile din jurul campusului joi dimineață, atrăgând batjocurile unor trecători. „Cascadoria” a fost sponsorizată de Accuracy in Media, un grup conservator de advocacy media, susține publicația.

Președintele organizației conservatoare Accuracy in Media și-a revendicat responsabilitatea pentru acțiune, scriind pe X că echipa sa „elimină numele studenților din grupurile care s-au retras, dar adaugă și nume noi în fiecare oră”. Accuracy in Media a folosit camionul pentru a face reclamă unui link către site-ul său web și o petiție prin care cere Harvard să-i expulze pe studenții ale căror organizații au cosemnat scrisoarea. Site-ul web afișa, de asemenea, numele complete ale studenților despre care spunea că sunt asociate cu scrisoarea. Organizația nu a clarificat cum a făcut rost de numele studenților. Accuracy in Media nu comentat încă pe subiect.

Camionul a atras reacții semnificative. Un utilizator de pe X a scris: „Este atât de grotesc și greșit”. Un altul a adăugat că utilizarea camionului a reprezentat o acțiune de „intimidare și hărțuire de proporții îngrozitoare”. Și tot într-o postare pe X, fostă Twitter, Jason Furman, profesor de la Harvard Kennedy School, a condamnat scrisoarea, dar a criticat doxing-ul studenților. Furman a distribuit, de asemenea, o fotografie blurată a camionului online.

„Publicarea listelor de studenți și a informațiilor personale sub titlurile „terorist” și „antisemit” este pur și simplu greșită în orice circumstanță, mai ales când multe dintre persoanele numite nu au nimic de-a face cu declarația”, a scris Furman.

Harvard Hillel, centrul evreiesc al Universității, a făcut publică o declarație în care spune că „condamnă ferm orice tentativă de a amenința și intimida” membrii organizațiilor cosemnatare.

„Vom continua să respingem declarația PSC în cei mai fermi termeni – și vom cere ca cei care au semnat-o să fie trași la răspundere”, se arată în declarație. „Dar în nicio circumstanță această responsabilitate nu ar trebui să se extindă la intimidarea publică a persoanelor.”

Harvard Crimson a mai raportat că cel puțin patru site-uri web au expus studenții publicându-le numele, orașele natale, fotografiile și profilurile de rețele sociale online.

