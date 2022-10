Criză politică fără sfârșit în Marea Britanie. Liz Truss are șanse mici să mai rămână premier, spune un parlamentar din partidul său

Un membru al conducerii „comitetului 1922” al deputaţilor conservatori britanici, care stabileşte regulile pentru alegerea şi schimbarea liderului partidului, a afirmat joi că „şansele sunt împotrivă” ca Liz Truss să supravieţuiască în funcţia de prim-ministru acestei zile, transmite Reuters, citând un jurnalist al postului ITV.

Comitetul este aşteptat să se reunească în cursul zilei pentru a discuta despre criza de la nivelul conducerii partidului, a scris pe Twitter Paul Brand, editor la ITV.

The Guardian transmite că joi dimineaţă, ministrul transporturilor, Anne-Marie Trevelyan, a declarat că Liz Truss, contestată atât de formaţiunea de guvernământ, cât şi de opoziţia laburistă, are încrederea cabinetului său de miniştri.

„Liz Truss este prim-ministrul nostru şi are încrederea cabinetului său”, a spus Anne-Marie Trevelyan la BBC News, la o zi după ce scenele haotice din parlament şi demisia ministrului de interne Suella Braverman, notează Agerpres.

Criza politică se amplifică în Marea Britanie. Miercuri, ministrul de Interne al Marii Britanii, Suella Braverman, a anunţat că demisionează din funcție. Suella Braverman şi-a motivat plecarea prin faptul că a trimis un document oficial folosind mesageria sa personală, o „încălcare tehnică” a regulilor guvernului.

Totodată, ea a criticat cabinetul lui Liz Truss, spunând că nu s-a ținut de „angajamentele cheie care au fost promise alegătorilor”. „Imediat cum mi-am realizat greșeala, am raportat-o rapid pe toate canalele oficiale și l-am informat pe secretarul de cabinet. Ca ministru de Interne, trebuie să respect cele mai înalte standarde, iar demisia mea este lucrul corect în acest caz. Guvernarea se bazează pe faptul că oamenii își acceptă responsabilitatea pentru greșelile lor. Să ne prefacem că nu am greșit și să mergem înainte de parcă toată lumea nu a văzut că am greșit, sperând că totul va fi bine în mod magic nu reprezintă seriozitate în politică. Am făcut o greșeală, accept responsabilitatea pentru ea și demisionez”, a relatat Braverman în scrisoarea adresată lui Liz Truss.

Demisia ministrului britanic de Interne ilustrează amplificarea tulburărilor politice din jurul şefei guvernului de la Londra, Liz Truss.

Suella Braverman este a doua membră care părăseşte, în mai puţin de o săptămână, cabinetul britanic, după concedierea lui Kwasi Kwarteng, ministru de Finanțe.

Liz Truss spune că nu va renunța la funcție: „Sunt o luptătoare, nu cedez”

Aflată sub un tir dur de critici după ce a fost nevoită să renunțe la programul său economic, premierul britanic Liz Truss și-a arătat determinarea miercuri în Parlament, prezentându-se ca o „luptătoare, nu ca o persoană care renunță”. Respinsă de opinia publică, contestată în cadrul propriei majorități, lidera conservatorilor se confruntă cu o criză majoră la șase săptămâni de la preluarea mandatului.

Până acum a ieșit din tăcere doar pentru a-și cere scuze la BBC după abandonarea umilitoare a reducerilor de taxe promise, dar miercuri s-a confruntat cu un test major în timpul sesiunii săptămânale întrebări în Parlament. „Sunt pregătită să fac față, sunt pregătită să iau deciziile dificile”, a spus șefa din 10 Downing Street.



Truss a recunoscut că planul ei „a mers prea departe şi prea repede”; mulţi investitori acţionaseră deja convinşi că aşa este, vânzând masiv lire sterline şi obligaţiuni de stat britanice, ceea ce a provocat prăbuşirea cursurilor monedei şi titlurilor respective.

Cu ratele dobânzilor la creditele ipotecare în creştere rapidă şi inflaţia ajunsă oficial la maximul ultimilor 40 de ani (10,1% în septembrie), Truss - care a fost aleasă de membrii Partidului Conservator tocmai pe baza promisiunii de a scădea taxele şi impozitele în paralel cu menţinerea cheltuielilor publice - luptă din greu pentru a convinge publicul britanic şi formaţiunea de guvernământ că poate face faţă crizei costurilor vieţii în Regatul Unit.

În sondajele de opinie, conservatorii sunt creditaţi cu aproximativ 30% mai puţin decât laburiştii, principala forţă de opoziţie, în timp ce Truss este contestată și în partid dar și de electorat. Un recent sondaj YouGov a arătat că membrii Partidului Conservator ar prefera inclusiv să se întoarcă la Boris Johnson decât să o mai păstreze pe Trus la șefia partidului și guvernului.

Speculaţiile privind viitorul prim-ministrei continuă să se intensifice. Presa de la Londra relatează că unii conservatori se gândesc deja cine ar trebui să o înlocuiască pe Liz Truss, nu doar dacă ea trebuie să plece.

Citește și: Liz Truss, acuzată că a detonat în stil „kamikaze” economia britanică

Editor : Marco Badea