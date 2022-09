Ziarele din Marea Britanie au publicat vineri, 9 septembrie, primele ediții de după moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar primele pagini vor rămâne în istorie.

The Times, The Guardian și The i au pus pe primele pagini portretul reginei din ziua încoronării, în timp ce alte ziare au ales imagini din perioada de dinaintea încoronării sau unele mult mai mai recente. „Inimile noastre sunt frânte”, „Îți mulțumim” sau „O viață în sluja poporului” sunt doar câteva din mesajele titrate.

The Times marchează momentul cu o fotografie a Reginei Elisabeta a II-a de la încoronarea ei din 1953, alături de cuvintele: „O viață în slujba poporului” Deschide galeria foto

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani. Cu câteva ore înainte de anunțul oficial al decesului, medicii săi deveniseră îngrijorați de starea ei de sănătate, după o evaluare amănunțită, și recomandaseră ca ea să rămână sub supraveghere medicală permanentă la castelul Balmoral din Scoția. Imediat, membrii familiei regale au început să se îndrepte de urgență către castelul Balmoral. După ce fiii Reginei și prințul William, nepotul său, au sosit la castel, Palatul Buckingham a făcut anunțul oficial: Regina Elisabeta a II-a a murit. Noul suveran al Marii Britanii devine fiul ei cel mare, Charles.

