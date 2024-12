Cum se adaptează chinezii la era inundațiilor extreme: „Trebuie să fiu pregătit pentru orice. Dacă îmi place locul, voi rămâne”

În fiecare vară, Dongting Hu, al doilea cel mai mare lac cu apă dulce din China, crește pe măsură ce apa din fluviul Yangtze se revarsă în granițele sale. Baraje și diguri sunt ridicate în jurul marginilor lacului pentru a proteja împotriva inundațiilor. Dar anul acesta, la fel ca alte dăți, autoritățile au fost copleșite, scrie The Guardian.

Timp de trei zile la începutul lunii iulie, peste 800 de lucrători de salvare din provincia Hunan s-au luptat pentru a bloca scurgerile. Pentru o singură fisură în baraje a fost nevoie de 100.000 de metri cubi de rocă pentru a o acoperi, a explicat Zhang Yingchun, un oficial din Hunan. Cel puțin 7.000 de persoane au trebuit evacuate. A fost unul dintr-o serie de dezastre care au lovit China, în timp ce țara s-a confruntat cu o vară în care vremea extremă a predominat. Până în august, au avut loc 25 de inundații mari, cel mai mare număr de la începutul înregistrărilor în 1998, potrivit presei de stat.

Xi Jinping, președintele Chinei, a „îndemnat la salvare și asistență deplină” pentru a proteja oamenii afectați de inundațiile din Hunan.

Unul dintre acești oameni a fost Ren Benxin, un arheolog care locuiește pe o mică insulă împădurită care s-a format între afluenții superiori ai Dongting Hu. Își numește casa idilica Soultopia. Pe lângă efectuarea cercetărilor arheologice, oferă cazare călătorilor și are grijă de pisicile și câinii fără stăpân pe care i-a adoptat de-a lungul anilor.

Pe 5 iulie, casa lui a fost inundată. „Mai întâi, am salvat animalele. Apoi, am salvat proviziile”, a spus el. „A fost prima dată în 10 ani când am experimentat așa ceva.”

Colibele de lemn din colțul insulei lui Ren erau aproape complet scufundate în apă noroioasă. Găinile foloseau rămășițele clădirilor distruse ca plute pentru a evita înecul. Ren a străbătut insula cu o mică barcă de plastic. Unul dintre câinii săi, Eason, s-a îmbolnăvit după ce a băut apă murdară și a murit câteva zile mai târziu.

„Acum doi ani, am avut o secetă gravă, iar anul acesta au fost inundații. Cred că trebuie să fim pregătiți pentru orice”, a spus Ren.

Secetele și inundațiile, mai grave și mai frecvente

Experiențe precum cea a lui Ren devin din ce în ce mai frecvente în China, pentru că încălzirea globală face mai probabile evenimentele meteorologice extreme și subminează apărarea comunităților împotriva acestor dezastre.

Dongting Hu e dovada acestor provocări. A fost cândva cel mai mare lac cu apă dulce din China. Dar zeci de ani de dezvoltare agricolă au însemnat că zone uriașe din terenul său au fost asanate pentru agricultură, reducând capacitatea de stocare a lacului. Atât secetele, cât și inundațiile devin din ce în ce mai grave și mai ample.

Cel puțin șase provincii chineze au suferit inundații majore în 2024. Pe lângă inundațiile din Hunan, ploile abundente din Guangdong, cea mai populată provincie din China, au forțat peste 110.000 de oameni să se mute. După ani în care a tratat dezastrele meteorologice ca incidente izolate care necesită un răspuns local, oficialii chinezi devin din ce în ce mai conștienți de necesitatea de a se adapta la evenimentele meteorologice extreme la scară națională.

„Realitatea dură este aici: lipsa acțiunii climatice va costa China și va reprezenta o amenințare la securitatea socială”, a declarat Li Shuo, directorul China Climate Hub la Asia Society Policy Institute.

Planul de acțiune al Chinei pe termen lung

La conferința COP29 ONU privind criza climatică din noiembrie, China a publicat un plan de acțiune pentru adaptarea la climă, cu promisiunea că va stabili o platformă tehnică pentru monitorizarea și prognoza evenimentelor meteorologice extreme și că va împărtăși cunoștințele privind îmbunătățirea mecanismelor de avertizare timpurie.

Acest lucru a marcat o schimbare a țării care a recunoscut de mult știința crizei climatice, dar și-a concentrat eforturile de curățare a mediului pe probleme precum poluarea aerului – mai degrabă decât asupra inundațiilor și secetelor severe, dar relativ rare.

„Conducerea chineză tinde să vadă jocul lung”, a spus Li. „Pentru a-și demonstra viziunea pe termen lung și pentru a preveni alte riscuri, ar trebui făcut mai mult pentru a se pregăti sistematic pentru impactul schimbărilor climatice.”

Pentru victimele inundațiilor precum Ren, o recunoaștere oficială și o despăgubire pentru daunele cauzate de criza climatică nu pot veni prea repede. Lucrările de reparație l-au costat peste 70.000 de yuani (7.600 de lire sterline), deși autoritățile au trimis niște lucrători ca să-l ajute.

Deocamdată, Ren își dezvoltă propriile moduri de a se adapta la defecțiunile climatice. El evită aparatele electrice după ce ale lui au fost distruse în inundație și folosește arzătoare pe lemne pentru gătit și încălzire. El plănuiește să construiască o casă nouă suspendată în copaci, pentru a fi ferit de inundații. „Trebuie să fiu pregătit pentru orice. Dacă îmi place locul, voi rămâne”, a conchis el.

