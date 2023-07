O relaţie abandonată timp de 8 ani este din nou reluată. Uniunea Europeană îşi reîntoarce privirea spre America Latină şi zona Caraibilor şi vrea o reîmprospătare a legăturilor pe domenii esenţiale. Doar că, după atâta timp, lucrurile merg cu ceva hopuri. Recentul summit UE- CELAC, adică ţările din regiunile menţionate, a avut concluzii bune, mai ales în privinţa agriculturii, energiei şi digitalizării. Ce nu au reuşit însă europenii a fost să schimbe perspectiva partenerilor din America Latină asupra războiului pe care Rusia l-a început în Ucraina. Argentina este a doua cea mai importantă economie de pe continentul sud-american. Un reprezentant al politicii externe de la Buenos Aiers a fost la Bucureşti să descopere oportunităţile de colaborare.

Cristina Cileacu: Claudio Rozencwaig, subsecretar de stat pentru politica externă al Argentinei, bine ați venit la Pașaport diplomatic.

Claudio Rozencwaig: Mulțumesc foarte mult, este o plăcere să fiu aici și să particip la acest program.

Crizele economice, o obişnuinţă în Argentina

Crizele economice puternice nu sunt o noutate pentru Argentina. După numeroase probleme cu banii încă din 1950, în prezent, a doua cea mai puternică economie din America de Sud, a ajuns la inflaţie de peste 100 de procente şi nu are prea mult acces la capital străin. La toate acestea se adaugă şi o datorie externă uriaşă. Fondul Monetar Internaţional discută deja cu argentinienii despre un nou împrumut, dar nu va fi suficient. Argentina are nevoie de prieteni noi.

Cristina Cileacu: Argentinienii sunt rari în București, dacă vorbim de vizite oficiale. Pentru ca publicul român să aibă o imagine mai bună asupra țării dumneavoastră, să începem cu contextul din interiorul țării. Se spune că pentru a avea o politică externă bună, trebuie să aveți o politică internă bună. Și acum, Argentina trece printr-o criză economică foarte dificilă. Cine vă ajută să rezolvați situația?



Claudio Rozencwaig: Știți, în acest context de război, Argentina trece astăzi printr-o criză economică importantă, cu două elemente importante. Primul dintre ele este inflația, dar acest lucru nu este legat doar de războiul din Ucraina. De asemenea, în relație cu structura crizei din Argentina este o problemă pe care am avut-o...

Cristina Cileacu: Și înainte.

Claudio Rozencwaig: Da, în ultimele decenii. Când vorbesc despre inflație, vorbesc despre aproximativ 100% inflație anual. Iar cealaltă problemă este legată de datoria externă, o altă problemă pe care Argentina a avut-o în trecut, și acum are aceeași problemă cu datoria uriașă, deci avem și această provocare, iar guvernul nostru încearcă să vorbească cu FMI despre posibilitățile de a renegocia această datorie, astfel încât să permită creșterea țării și plata acestor datorii.

Populiştii argentineni au o voce mai puternică

Lipsurile economice şi viaţa grea nu au scos populaţia Argentinei în stradă. Cumva, oamenii s-au obişnuit ca economia ţării să aibă probleme. Doar că mai sunt patru luni până la alegeri şi bineînţeles, partidele populiste, la fel de lipsite de soluţii cum sunt în toată lumea, profită de situaţie ca să pună mâna pe putere.

Cristina Cileacu: De obicei, atunci când o economie nu merge bine, crește populismul. Aceasta este o teorie care funcționează peste tot pe planetă. Este la fel în Argentina, pentru că anul acesta este și unul electoral pentru țara dvs. Cum se va derula această situație?

Claudio Rozencwaig: Da, avem alegeri anul acesta, cum spun eu, avem multe alegeri anul acesta, pentru că este o țara federală și avem alegeri în provincii, după ce avem alegeri interne pentru partide. Dar în sistemul nostru, aceste alegeri interne sunt deschise și toți oamenii pot vota. După acestea vom avea primul tur, în octombrie, în al doilea tur va fi în noiembrie. Deci avem tot anul alegeri. Da, economia va fi unul dintre cele mai importante subiecte în alegeri, dar sunt și alte subiecte legate de dezvoltare, sărăcie, care este legată de economie. Sondajele sunt larg deschise acum, nu știm foarte bine cine va fi în viitorul guvern. Sunt două coaliții, o coaliție care este în guvern, adică centru-stânga, o altă coaliție pentru centru-dreapta. Și sunt și unele forțe noi, de extremă dreaptă, ceva ce este nou în Argentina, pentru că în Argentina este o țară care în ultimii ani a avut politici de centru, centru stânga sau centru dreapta, dar nu extremă dreaptă. Extrema dreaptă era pe vremea dictaturii, acum 40 de ani.

Agricultura argentiniană, vitală pentru lume

Agricultura Argentinei este valoroasă nu doar pentru consumul intern. Se regăseşte în top 10 mondial pentru multe produse, de la cereale, fructe şi legume, până la animale, bumbac şi tunun. Principalul export al ţării se bazează pe grâu, porumbu şi soia. Din această activitate rezultă bani, locuri de muncă şi creştere în general. Doar că, pe lângă inflaţia prea mare, argentinienii au de luptat şi cu seceta puternică.

Cristina Cileacu: Un lucru foarte cunoscut în România despre țara dvs. este faptul că Argentina are unul dintre cele mai fertile solurile din lume. Deci este un mare producător agricol. Dar, desigur, seceta vă afectează foarte mult culturile și producțiile. Ce va însemna pentru restul lumii mai puține producții agricole din Argentina?

Claudio Rozencwaig: Argentina este unul dintre cei mai importanți jucători globali în alimentație, nu numai în agricultură, ci și în pescuit, dar și în alte materiale, minerale, litiu, energie, gaz, etc. Deci, când vorbim despre problemele producției din agricultură, acestea sunt importante nu doar pentru Argentina, ci și pentru lume, pentru că suntem unul dintre cei mai importanți producători de mărfuri, nu doar pentru Europa, soia și alte cereale, ci și pentru alte țări din Orientul Mijlociu sau unele țări din Africa de Nord. Deci, acest lucru ar putea afecta securitatea alimentară în unele țări. Pe de altă parte, da, am avut această problemă anul acesta. Dar pot spune că Argentina, în prezent, este o țară care ar putea fi și va fi unul dintre cei mai importanți producători de alimente și energie, pentru că lucrăm la producții de gaz, litiu, nuclear și hidrogen. Așadar, Argentina va fi un jucător important în următorii ani în privința securității alimentare și energiei, acestea fiind cele mai importante probleme pe care le avem în timpul războiului din Ucraina, dar și după războiul din Ucraina.

Reîmprospătarea unei legături vechi

Uniunea Europeană vrea reluarea legăturilor puternice pe care le-a avut cu America Latină. "Un nou început pentru o prietenie veche", cum a spus preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Reuniunile UE-CELAC, Comunitatea Statelor din America Latină şi Caraibe, au fost reluate după opt ani de dispariţie. Valorile pe care ţările de pe cele două continente le împărtăşesc sunt asemănătoare. Lipsa implicării europene în regiune a dus la apariţia unor noi actori şi asta se vede cel mai bine în felul în care America Latină vede războiul ruşilor din Ucraina. Federaţia Rusă are legături cu multe din aceste state şi ca atare, declaraţia finală a summitului UE-CELAC nu menţionează deloc Rusia, dor exprimă "profunda îngrijorare cu privire la războiul în curs de desfășurare împotriva Ucrainei". Dincolo de acest aspect, deciziile economice luate sunt cele aşteptate.

Cristina Cileacu: Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat Buenos Aires. Această relație a fost, să zicem, un pic mai rece în ultimii ani. Devine mai fierbinte acum? Care a fost cauza acestei pauze?

Claudio Rozencwaig: Ursula von der Leyen a fost la Buenos Aires. Am fost la întâlnirea cu ea și da, relația se încălzește, dar relația dintre America Latină și Uniunea Europeană a început în urmă cu mulți ani. Acum, cu această problemă geopolitică, războiul din Ucraina, războiul din Europa, pot spune că s-a schimbat contextul geopolitic. Deci ochii dinspre est se îndreaptă spre vest, iar vestul este America Latină. Și este mult interes, dacă vorbim despre mâncare, despre securitatea alimentară, despre problema energiei, nu numai litiu, gaze, petrol, deci sunt interese uriașe pentru America Latină, din partea țărilor europene, din partea Comisiei Europeane. Și permiteți-mi să spun că anul trecut, de exemplu, am găzduit la Buenos Aires summitul CELAC, când Argentina a fost președintele CELAC (țarile Latino-Americane şi Caraibiene), cu Uniunea Europeană, la nivel de miniștri de afaceri externe, și acum, la Bruxelles, o întâlnire importantă la nivel de președinți din America Latineă și din Uniunea Europeană, CELAC și Uniunea Europeană. Așadar, contextul geopolitic s-a schimbat, iar relațiile dintre Argentina, America Latină și Uniunea Europeană vor fi mai calde, vor fi din ce în ce mai importante. Și faptele sunt pe masă. Am primit, de exemplu, în ultimele luni vizita lui Charles Michel, a Ursulei von der Leyen, vizita lui Borrell, deci...

Cristina Cileacu: ...toți liderii Uniunii Europene. Dar când privim din America Latină, din Buenos Aires, spre Europa, luând în calcul, așa cum ați spus, că geopolitica se schimbă acum, există o nouă rearanjare a puterilor, cum vedeți Europa?

Claudio Rozencwaig: Pot spune că Europa are unele probleme. Războiul este ceva care schimbă toate dosarele. Uniunea Europeană, țările din Europa își schimbă pozițiile față de lume şi astfel vedem Europa ca un potenţial actor în domeniul economic şi comercial, pentru că pentru noi, pentru Argentina, Europa a fost istoric un jucător bun în comerț și economie, dar un jucător important ca partener politic, pentru că, după cum știți, Argentina, în cazul nostru, are mulți migranți din Europa, din unele țări ale Europei, din secolele XIX și XX. Argentina, din punct de vedere istoric, a avut legături, legături importante cu Europa, mai mult decât cu SUA. Deci Argentina, în secolul trecut, a fost una dintre cele mai importante țări cu legături politice cu Europa.

Resursele argentiniene sunt la mare căutare

Argentina este atrăgătoare nu doar pentru Uniunea Europeană. Neimplicarea activă, dincolo de investiţii, care a lipsit în ultima vreme, a adus în prim plan alţi actori interesaţi de ce are această ţară de oferit. Iar grupul BRICS (Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud) este unul dintre pretendenţii luaţi în seamă de argentinieni.

Cristina Cileacu: Se spune că din cauza războiului din Ucraina, cele mai importante lucruri acum pe planetă sunt energia și mâncarea. Spuneți că Argentina va deveni un jucător important în ambele domenii, dar cine investește în aceste domenii având în vedere situația economiei, așa cum am spus?

Claudio Rozencwaig: Pot spune, de exemplu, în ultimul an am avut o vizită politică importantă în țară, Cancelarul Scholz al Germaniei, săptămâna trecută, Ursula von der Leyen a fost la Buenos Aires, președintele nostru a fost la Washington cu președintele Biden. Sunt câteva companii, două companii importante din Canada, care sunt interesate și investesc în minerit. Sunt foarte, foarte bine cunoscute în domeniul mineritului, companiile canadiene, SUA investesc în litiu, companiile germane sunt foarte interesate să investească în hidrogen, iar companii din SUA investesc și în gaz. Deci, avem SUA, Canada, Germania și alte țări, țări scandinave, care investesc în energiile regenerabile. Este mult interes și este multă diversificare, nu este doar o țară sau o companie care să investească, avem o mulțime de jucători.

Cristina Cileacu: Un jucător mai mare este și China, pentru că nu ați menționat-o, dar China este interesată și de țara dvs. și are deja multe investiții acolo. Desigur, litiul este o resursă pe care China este, de asemenea, dispusă să o extragă din țara dvs. În afară de asta, a fost chiar o invitație pe care Argentina a primit-o din partea țărilor BRICS de a se alătura clubului. Ce fel de partener este China pentru Argentina?

Claudio Rozencwaig: China este, la nivel economic și comercial, o țară importantă pentru noi. China este foarte interesată de infrastructură mai mult decât de altele, de exemplu, de minerit. Sunt foarte interesaţi de infrastructura din Argentina, sunt interesaţi de anumite domenii, cum ar fi cel nuclear, și de toate celelalte domenii speciale. Comerțul nostru este important, deoarece China este un jucător global în comerț. Este adevărat că Argentina este foarte interesată de BRICS, așa cum sunt și alte țări. Argentina este foarte interesată de BRICS ca grup comercial.

Cristina Cileacu: Deci nu doriți să vă alăturați clubului, să deveniți unul dintre membri?

Claudio Rozencwaig: Suntem interesați ca Argentina să se alăture BRICS ca bloc comercial, pentru că în sudul global, BRICS ar putea fi un instrument bun pentru a vinde și cumpăra nu numai mărfuri, ci și valoare adăugată. Deci vorbim despre BRICS și suntem invitați, nu doar din partea Chinei, ci și de Africa de Sud, care are președinția BRICS acum, a invitat acum Argentina la unele întâlniri, iar Argentina va participa la întâlnirea din august a reuniunii BRICS, ca țară invitată.

Cristina Cileacu: Deci Argentina este deschisă pentru afaceri pentru toată lumea.

Claudio Rozencwaig: Argentina, da. Argentina este o putere mijlocie din sudul lumii și Argentina a fost întotdeauna, nu doar astăzi, a fost întotdeauna o țară deschisă să vorbească, să aibă afaceri cu toată lumea.

Cristina Cileacu: Și asta va influența relația dvs puternică cu Washingtonul sau aceste relații nu mai sunt la fel de puternice în prezent?

Claudio Rozencwaig: Știm că sunt unele tensiuni între Washington și Beijinh, și acest lucru este adevărat, dar nu influențează relația noastră cu Washingtonul, deoarece cu Washingtonul avem relații tradiționale, împărtășim valori, valori importante, vorbim despre apărarea drepturilor omului, a democrației. Deci Argentina, după 40 de ani de democrație, anul acesta, 1983-2023, împărtășim multe valori cu SUA și avem alte afaceri cu SUA, în alte sectoare. Nu pot spune că influențează, relațiile noastre cu China nu influențează relația cu SUA. Relațiile sunt diferite, este o diferență de abordare a acestor relații.

Experienţă valoroasă în domeniul nuclear

În Argentina sunt operaţionale trei centrale nucleare şi a fost prima ţară din America de Sud care a folosit acest tip de energie. De altfel, experienţa în domeniu îi permite nu doar să exporte, dar şi să ofere soluţii celor care au nevoie de ele.

Cristina Cileacu: În ceea ce privește energia nucleară, pentru că Argentina este un jucător mare în acest domeniu, ce este pe masă, ce vom face împreună?

Claudio Rozencwaig: Argentina este un jucător important în acest sector. Argentina a construit reactoare de cercetare, a fost prima țară care a construit astfel de reactoare în Algeria, acum 40 de ani, dar și în Olanda sau în Australia, deci avem o industrie de nivel înalt. Iar ideea este să discutăm cu contrapărțile noastre posibilitatea de a avea nu doar cooperare, ci și de a face afaceri cu sectorul românesc. Știm că există alți jucători, jucători importanți, dar Argentina, așa cum v-am spus, Olanda, Australia, alte țări mai importante în acest sector, dar putem face multe. Avem, de asemenea, după cum ştiţi, directorul general al AIEA, ambasadorul nostru Rafael Grossi, care este foarte important în războiul din Ucraina şi în problema centralei nucleare de la Zaporojie, deci și în acest sector putem coopera foarte mult.

Cristina Cileacu: Și vizita dvs. în România, pentru că așa cum am spus la începutul discuției noastre, vedem rar oficiali argentinieni la București.

Claudio Rozencwaig: Vizita mea în România, pentru consultări politice, este continuarea vizitei preşedintelui dvs, pentru că sunt anumite căi şi posibilităţi în comerț, energie nucleară, relaţii culturale şi politice, pe care ar trebui să le promovăm. Iar prezenţa mea aici, nu doar pentru consultări politice, ci şi pentru alte întâlniri, în Parlament, cu sectorul nuclear şi cu alte sectoare este dovada că este o continuare şi că vizita președintelui a fost importantă, dar, din nou, trebuie interpretată în noul context, în contextul geopolitic al războiului.

Cristina Cileacu: Claudio Rozencwaig, subsecretar de stat pentru afaceri externe al Argentinei, vă mulțumesc mult pentru acest interviu.

Claudio Rozencwaig: Mulțumesc foarte mult.