Donald Trump și-a anunțat sprijinul tacit pentru QAnon, organizația desemnată de FBI ca posibilă amenințare teroristă internă

Donald Trump și-a anunțat tacit și implicit sprijinul pentru QAnon o organizație desemnată de FBI ca fiind o potențială amenințare teroristă locală. Președintele american spune despre adepții QAnon că sunt oameni „care își iubesc țara” și „care mă plac foarte mult”, conform The Guardian.

Adepții mișcării QAnon susțin și propagă teorii ale conspirației precum cea conform căreia ar exista un „stat paralel satanic” cu care „se luptă Trump și ai cărui membri sunt implicați în pedofilie și trafic de ființe vii și care consumă un chimical-elixir al vieții obținut din sângele copiilor abuzați”.

Întrebat în legătură cu organizația și cu aceste teorii ridicole, Trump a declarat, de la Casa Albă: „Nu știu prea multe lucruri despre această mișcare, dar înțeleg că mă plac foarte mult, lucru pe care îl apreciez. Am auzit că popularitatea lor crește”

„Sunt oameni cărora nu le place ce văd în locuri precum Portland, Chicago, New York și alte orașe și state. Am auzit că acești oameni iubesc țara noastră și nu le place să vad acest lucru”, a adăugat Trump.

Întrebat cu privire la teoriile conspirației pe care le propagă această grupare, Trump a răspuns: „Nu am auzit de asta dar se presupune că ăsta e un lucru rău sau un lucru bun?”

FBI a desemnat această grupare ca fiind o posibilă amenințare teroristă internă.

Remarcile președintelui american au fost întâmpinate cu jubilație de comunitățile QAnon de pe rețelele sociale care se străduiesc să rămână active în contextul în care Facebook a anunțat închiderea mai multor conturi și grupuri ale acestora.

QAnon are susținători și în România

Grupurile QAnon România nu sunt deocamdată foarte numeroase, dar în schimb au multă imaginație. În afară de promovarea lui Donald Trump ca lider izbăvitor al planetei, dar victimă a ocultei mondiale. Cei care alimentează grupul cu texte scriu, de exemplu, sub o fotografie cu vedeta CNN Anderson Cooper și mama sa, Gloria Vanderbilt, că aceasta din urmă arăta mai tânără cu 30 de ani pentru că „elita criminală a lumii bea sângele copiilor după ce aceștia sunt chinuiți, torturați, astfel încât să elibereze adrenalină, pentru că adrenalina conține minunea care le dă posibilitatea de a-și conserva tinerețea și a-și prelungi viața”.

Gloria Vanderbilt a murit anul trecut pentru că nu a mai avut acces la sursa tinereții veșnice, deoarece „Donald Trump a băgat spaima în așa-zisa elită, arestând o serie întreagă de ticăloși care chinuiau și omorau copiii pentru prețiosul adrenocrom”, susțin fanii lui Donald Trump.

Membrii s-au arătat însă la față în Piața Victoriei, participând la proteste împotriva restricțiilor generate de pandemie, afișând pancarte pe care scria „Noi suntem Q”, și Trump=Lumea liberă, dar și tricouri negre cu sigla și sloganul grupării - Where we go one, we go all.

