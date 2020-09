Cea de-a 72-a ediţie a galei de decernare a Premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de televiziune, a fost dominată de producţiile ''Schitt's Creek'', ''Succession'' şi ''Watchmen''.

Comedia ''Schitt's Creek'', ''Succession'' - saga unei familii implicate în lupta pentru controlul unui imperiu media - şi distopia ''Watchmen'' au dominat Premiile Emmy, decernate duminică în cadrul unei gale desfăşurate sub semnul pandemiei de coronavirus, la care cele mai multe dintre vedete au participat de pe canapele sau din grădinile propriilor locuinţe, îmbrăcate în ţinute diverse, de la rochii sau hanorace până la pijamale, informează Reuters.

''Bună seara şi bun venit la PandEmmys!'', a spus Jimmy Kimmel, gazda ceremoniei, în deschiderea galei, presărată cu numeroase scheciuri şi glume despre traiul în izolare la domiciliu.

''Succession'', produs de HBO, o poveste picantă despre conflictele din interiorul unei familii care deţine un imperiu media, a fost desemnat cel mai bun serial dramatic, iar Jeremy Strong, interpretul fiului nedreptăţit, a fost recompensat cu trofeul pentru cel mai bun actor. Serialul a mai fost recompensat pentru scenariu şi regie.

Cea mai mare mare surpriză a serii a fost desemnarea fostei vedete a Disney Channel, Zendaya, în vârstă de 24 de ani, câştigătoarea categoriei ''cea mai bună actriţă într-un serial dramatic'' pentru interpretarea unei adolescente dependente de droguri în serialul HBO ''Euphoria'', devansându-le pe favoritele Laura Linney (''Ozark'') şi Jennifer Aniston (''The Morning Show'').

Premieră la Emmy – un serial de comedie câștigă toate cele șapte categorii

''Schitt's Creek'', un serial fără succes iniţial, difuzat de un post modest de televiziune, Pop TV, despre o familei înstărită, forţată să trăiască într-un motel dărăpănat, a câştigat şapte premii Emmy, printre care pentru ''cel mai bun serial de comedie'' şi trofee în categorii de interpretare pentru actorii canadieni Catherine O'Hara, Eugene Levy, Daniel Levy şi Annie Murphy.

Este pentru prima oară în istoria de 72 de ani a premiilor Emmy când un serial de comedie câştigă toate cele şapte categorii în acelaşi an, potrivit organizatorilor.

Producţia HBO ''Watchmen'', a cărei acţiune se desfăşoară într-o realitate alternativă şi care abordează şi problema rasială, a câştigat în categoria miniserie de televiziune, Regina King fiind desemnată cea mai bună actriţă pentru interpretarea unei poliţiste, iar Yahya Abdul-Mateen II, cel mai bun actor în rol secundar. ''Watchmen'' a câştigat şi premiul pentru scenariu.

Creatorul serialului, Damon Lindelof, a dedicat premiul Emmy victimelor şi supravieţuitorilor masacrului din 1921 al comunităţii de culoare din Tulsa, Oklahoma, care a reprezentat una dintre sursele de inspiraţie ale acestei producţii de televiziune.

În contextul pandemiei de coronavirus, gala s-a desfăşurat în absenţa ceremoniei covorului roşu şi fără public, fiind transmisă în direct de postul de televiziune ABC.

Producătorii au trimis însă echipament de filmare şi microfoane tuturor nominalizaţilor, în 125 de locuri din diferite părţi ale lumii, iar aceştia au ales maniera în care au dorit să apară în cadrul show-ului.

LISTA celor mai importante trofee atribuite duminică seară la Los Angeles

Cel mai bun serial dramatic - ''Succession'' (HBO)

Cel mai bun serial de comedie - ''Schitt's Creek'' (Pop TV/Netflix)

Cea mai bună miniserie TV - ''Watchmen'' (HBO)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie - Eugene Levy (''Schitt's Creek'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie - Catherine O'Hara (''Schitt's Creek'')

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic - Jeremy Strong (''Succession'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic - Zendaya (''Euphoria'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie - Dan Levy (''Schitt's Creek'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie - Annie Murphy (''Schitt's Creek'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic - Billy Crudup (''The Morning Show'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic - Julia Garner (''Ozark'')

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Mark Ruffalo (''I Know This Much Is True'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Regina King (''Watchmen'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Yahya Abdul-Mateen II (''Watchmen'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Uzo Aduba (''Mrs. America'')

Cea mai bună regie a unui serial de comedie - Andrew Cividino şi Daniel Levy ("Schitt's Creek'')

Cea mai bună regie a unui serial dramatic - Andrij Parekh ("Succession'')

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Maria Schrader ("Unorthodox")

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic - Jesse Armstrong ("Succession")

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie - Daniel Levy ("Schitt's Creek")

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Damon Lindelof şi Cord Jefferson ("Watchmen").

