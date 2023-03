Poliția norvegiană a reținut-o miercuri, pentru scurt timp, pe activista pentru mediu Greta Thunberg în timpul unei demonstrații la Oslo, a declarat un martor ocular al Reuters.

Activiști indigeni și alți militanți care cer îndepărtarea turbinelor eoliene de pe pășunile renilor din Norvegia au blocat în ultimele zile accesul la mai multe clădiri guvernamentale.

Thunberg și alte persoane care au blocat una dintre ușile Ministerului norvegian de Finanțe au fost ridicate de polițiști și scoase din zonă, în timp ce alți manifestanți scandau sloganuri.

Curtea Supremă a Norvegiei a decis în 2021 că două parcuri eoliene construite la Fosen, în centrul Norvegiei, au încălcat drepturile sami în conformitate cu convențiile internaționale, dar turbinele sunt în continuare în funcțiune după mai bine de 16 luni.

Greta Thunberg a mai fost reţinută de forțele de ordine în luna ianuarie, în Germania, în timp ce protesta împotriva unei exploatări miniere.

„Ieri am făcut parte dintr-un grup care a protestat paşnic împotriva extinderii unei mine de cărbune în Germania. Am fost reţinuţi de poliţie, însă am fost eliberaţi mai târziu în aceeaşi seară”, a scris activista suedeză pe Twitter la scurt timp după ce autoritățile au eliberat-o „Protejarea climei nu este o infracţiune”, a adăugat Greta Thunberg.

Activista suedeză a descris extinderea minei drept o trădare a generaţiilor prezente şi viitoare şi a acuzat Germania că este unul dintre cei mai mari poluatori din lume.

Editor : M.D.B.