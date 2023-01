Prima declaraţie a Gretei Thunberg după ce a fost reţinută de poliţie: „Protejarea climei nu este o infracţiune”

Activista de mediu Greta Thunberg, care a fost reţinută marți pentru scurt timp de poliţia din Germania în timpul unui protest împotriva extinderii unei mine de cărbune, a declarat că protejarea climei nu reprezintă o infracţiune, informează Reuters.

„Ieri am făcut parte dintr-un grup care a protestat paşnic împotriva extinderii unei mine de cărbune în Germania. Am fost reţinuţi de poliţie, însă am fost eliberaţi mai târziu în aceeaşi seară”, a scris activista suedeză pe Twitter. „Protejarea climei nu este o infracţiune”, a adăugat Greta Thunberg.

Greta Thunberg a fost reţinută marţi împreună cu alţi activişti pentru mediu care demonstrau împotriva demolării cătunului Luetzerath din Germania, pentru a face loc extinderii unei mine de cărbune deţinută de grupul german RWE.

Ţinută de un braţ, Greta Thunberg a fost dusă de trei poliţişti la distanţă de marginea minei unde se aşezase mai devreme împreună cu un grup de protestatari, apoi a fost însoţită înapoi către dubele poliţiei, amintește Agerpres.

Activista suedeză a descris extinderea minei drept o trădare a generaţiilor prezente şi viitoare şi a acuzat Germania că este unul dintre cei mai mari poluatori din lume.

Micul cătun Luetzerath este deținut de compania de utilități RWE și urmează să fie demolat, pentru a permite extinderea minei de lignit Garzweiler din apropiere. După demonstrație, potrivit RWE, o persoană a intrat în mina de lignit. „Bineînțeles că este extrem de nesăbuit ceea ce face acolo”, a declarat un purtător de cuvânt al RWE.

Miniștrii germani și RWE spun că lignitul – considerat de activiști drept cea mai dăunătoare formă de cărbune la adresa sănătății omului – extras din mină va asigura securitatea energetică a Germaniei pe termen scurt. Actualul guvern de la Berlin (o coaliție formată din trei formațiuni, printre care se numără și Partidul Verzilor) a trebuit să își adapteze atitudinea față de utilizarea cărbunelui după invazia Rusiei în Ucraina.

În trecut, țara a fost în mare măsură dependentă de gazul rusesc pentru energia sa, dar livrările către Europa au fost reduse ca răspuns la sancțiunile europene, mai spune Reuters.

Cu toate acestea, guvernul german insistă asupra faptului că este încă angajat să elimine utilizarea cărbunelui pe termen lung. Executivul de la Berlin s-a angajat să devanseze planurile de eliminare treptată a cărbunelui cu opt ani, până în 2030, în Renania de Nord-Westfalia, statul în care se află mina Garzweiler.

