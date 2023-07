Guvernul britanic investește în captarea carbonului, dar confirmă și sute de licențe noi pentru petrol și gaze

Premierul britanic a anunțat milioane de lire sterline de finanțare pentru un proiect de captare a carbonului, înaintea unei vizite în nord-estul Scoției. Proiectul Acorn din St Fergus, Aberdeenshire, va prelua emisiile de gaze cu efect de seră și le va stoca în rezervoare de gaze aflate sub Marea Nordului. Rishi Sunak a anunțat și acordarea a 100 de noi licențe pentru petrol și gaze, informează BBC.

Rishi Sunak a confirmat finanțarea pentru Proiectul Acorn din St Fergus, Aberdeenshire, în cadrul programului BBC Good Morning Scotland. Acesta a subliniat că anunțul se poate traduce cu faptul că Regatul Unit are acum patru clustere care vor ajuta la planurile de tranziție spre zero emisii, într-o nouă industrie, și să consolideze securitatea energetică.

Prim-ministrul a subliniat rolul pe care regiunea îl va juca în planurile mai ample de securitate energetică ale Regatului Unit și a confirmat acordarea a 100 de noi licențe de petrol și gaze din Marea Nordului. Sunak a spus că astfel se susțin mii de locuri de muncă în Marea Britanie și a apărat noile licențe pentru petrol și gaze ca fiind „lucru corect de făcut”.

El a adăugat: „Chiar și când vom ajunge la emisii zero în 2050, un sfert din necesarul nostru de energie va proveni în continuare din petrol și gaze, iar producția internă de gaz are aproximativ un sfert sau o treime din amprenta de carbon a gazelor importate. Așadar, nu numai că este mai bine ca securitatea noastră energetică să nu se bazeze pe dictatori străini pentru acea energie, nu numai că este bine pentru locurile de muncă - în special pentru locurile de muncă din Scoția - este de fapt mai bine pentru mediu, deoarece nu are rost să importăm lucruri de pe cealaltă jumătate a globului și să lăsăm o amprentă de carbon de două până la trei ori mai mare decât cea pe care o avem acasă. Asta nu are absolut niciun sens”.

Premierul a mai spus pentru BBC că evenimentele internaționale au continuat să aibă o influență în Marea Britanie la capitolul energie:

„În ciuda faptului că nu importăm direct o cantitate imensă de petrol și gaze direct din Rusia, suntem încă puternic afectați de ceea ce se întâmplă atunci când sursele de energie devin arme în mâinile dictatorilor, deoarece sunt comercializate pe o piață globală. Este pur și simplu incoerent din punct de vedere economic să spunem că nu suntem afectați de asta. Privește doar factura la energie a oricui. Așa se întâmplă pe o piață tranzacționată la nivel global, așa că este important să creștem sursele de energie de la noi pentru a ne îmbunătăți rezistența.”

În urma reproșului că acesta s-a deplasat în Scoția cu avionul, Sunak a făcut următoarele declarații:

„Dacă abordarea dumneavoastră asupra schimbărilor climatice este să spuneți că nimeni nu ar trebui să plece în vacanță, nimeni să nu meargă în avion, cred că vă înșelați complet și total. Aceasta nu este abordarea pentru combaterea schimbărilor climatice. Nu este vorba despre interzicerea zborurilor cu avionul. Ci este vorba despre investiții în noi tehnologii, cum ar fi combustibilul sustenabil pentru aviație, care va face zborul sustenabil”.

Ce înseamnă captarea carbonului și ce este proiectul Acorn?

Prin arderea combustibililor fosili precum petrolul, gazul și cărbunele, pentru a genera electricitate, se emite dioxid de carbon (CO2), care este principalul motor al schimbărilor climatice. Procesul de captare a carbonului oprește eliberarea cea mai mare parte a CO2 produs și fie se reutilizează, fie se stochează în subteran.

Tehnologia de captare a carbonului este văzută de factorii politici decizionali ca un instrument vital pentru atingerea obiectivului zero emisii până la jumătatea secolului. Unii ecologiști, însă, sunt împotrivă pentru că o consideră o distragere a atenției de la nevoia urgentă de a reduce emisiile.

Proiectul Acorn a fost în curs de dezvoltare sub diferite forme de mai bine de un deceniu. Speranțele erau ca acesta să fie unul dintre primele proiecte de acest gen care să primească sprijin guvernamental în 2021, dar a pierdut în fața a două proiecte din nordul Angliei, în jurul Humber și Mersey.

Zero emisii înseamnă că nu se va mai contribui la creșterea cantitatății totale de gaze cu efect de seră din atmosferă.

Editor : M.I.