Hamas transmite că este pregătită să reia ostilitățile în Gaza, din cauza „încălcării sistematice” a acordului de pace de către Israel

Mișcarea teroristă palestiniană Hamas a transmis, prin canale oficiale și neoficiale, că este pregătită să reia ostilitățile la scară largă în Fâșia Gaza, acuzând Israelul că „violează sistematic” acordul de încetare a focului intrat în vigoare pe 10 octombrie, potrivit Jerusalem Post.

Pe fondul încercărilor Hamas de a încălca Linia Galbenă din Gaza și al activităților ulterioare ale armatei israeliene de a contracara teroriștii, Hamas l-a avertizat pe trimisul SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, că ar putea pune capăt armistițiului din Gaza, a relatat sâmbătă postul de televiziune saudit Al Arabiya.

„Acordul a încetat și Hamas este gata să lupte”, au declarat surse pentru postul saudit, adăugând că armistițiul trebuie să fie reciproc și că „Gaza nu va deveni un alt Liban”.

Conform unei postări de pe canalul oficial Telegram al aripii militare Hamas (Brigăzile Al-Qassam), trupele israeliene au avansat în ultimele zece zile cu până la 300 de metri dincolo de „Linia Galbenă” – granița temporară stabilită în prima fază a retragerii armatei israeliene.

„Aceasta nu mai este o încălcare accidentală, ci o politică deliberată de ocupare treptată”, se arată în comunicat.

Canalul saudit de televiziune Al Hadath, citând surse din interiorul negocierilor, a dezvăluit că mesajul dur a fost transmis direct emisarilor președintelui american Donald Trump – Steve Witkoff și Jared Kushner – în cursul discuțiilor de la Doha. Hamas ar fi avertizat că, în absența unei intervenții americane imediate, „va considera armistițiul încheiat”.

Hamas a declarat ulterior că informațiile israeliene potrivit cărora i-ar fi comunicat lui Witkoff că încetarea focului a luat sfârșit nu sunt adevărate. Mousa Abu Marzook, înalt oficial al Hamas, a confirmat, de asemenea, pentru postul qatarez Al Jazeera Mubasher că gruparea teroristă nu a pus capăt încetării focului.

O sursă americană a declarat pentru site-ul israelian Walla că „Hamas nu a renunțat încă, dar a clarificat că nu va mai putea accepta alte atacuri israeliene. Gaza nu va fi Libanul pentru ei și sper că vom putea controla situația”.

O altă sursă a declarat pentru publicația israeliană: „SUA sunt la curent cu atacurile israeliene și înțeleg cu siguranță necesitatea Israelului de a-și proteja soldații din Gaza după ce aceștia au fost atacați”, adăugând: „Hamas ne-a spus: «Este mai bine pentru noi să luptăm și să lăsăm ca o mie de oameni să fie uciși de focul atacurilor israeliene decât de inacțiune»”.

Tensiunile au explodat după seria de raiduri israeliene din ultimele 48 de ore, soldate cu cel puțin 34 de morți palestinieni, printre care 11 copii, conform Ministerului Sănătății din Gaza. Armata israeliană susține că operațiunile au vizat „teroriști care pregăteau atacuri” și că Linia Galbenă a fost ajustată doar în sectoarele unde Hamas a încălcat acordul prin păstrarea armamentului greu.

Pe fundalul crizei, Consiliul de Securitate ONU a adoptat săptămâna trecută, cu 13 voturi pentru și abțineri din partea Rusiei și Chinei, rezoluția americană care creează „Consiliul de Pace pentru Gaza” sub conducere Trump. Hamas a respins categoric mecanismul, numindu-l „o încercare de legitimare a ocupației”.

