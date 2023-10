Henry Kissinger crede că omenirea ar putea fi înlocuită de roboți în 5 ani: „Este cea mai mare provocare a vremurilor noastre”

Henry Kissinger a descris inteligența artificială ca fiind „cea mai mare provocare a vremurilor noastre” și a prezis că omenirea ar putea fi înlocuită de roboți în următorii 5 ani, scrie Insider.

Fostul șef al diplomației americane a făcut comentariile într-o conversație cu Mathias Döpfner, director general al Axel Springer. Un videoclip cu interviul a fost publicat de Welt TV.

De când a apărut ChatGPT al companiei OpenAI, în noiembrie 2022, inteligența artificială pare mai aproape ca niciodată să înlocuiască multe dintre joburile care până acum erau îndeplinite de oameni, precum cele din domeniul tehnologiei, media, justiție, cercetare de piață, educație, comerț, design grafic, contabilitate și servicii cu clienții.

Kissinger, care a împlinit anul acesta 100 de ani, a spus că este îngrijorat că AI-ul ar putea deveni atât de puternic pe termen lung încât vom trăi scenariul, până acum de domeniul științifico-fantasticului, în care oamenii sunt subordonați roboților și nu invers.

„Cred că [situația] poate fi evitată, dar numai prin înțelegerea esenței acestei inteligențe, care va fi capabilă să genereze propriul său punct de vedere”, a spus Kissinger.

Kissinger a scris o carte despre inteligența artificială - „The Age of AI and Our Human Future” - împreună cu fostul director general al Google, Eric Schmitt, și informaticianul Daniel Huttenlocher, în care au explorat felul în care AI-ul ar putea schimba relația noastră cu cunoașterea, politica și societatea.

Kissinger: Mașinăriile cu inteligență artificială vor ajunge să comunice între ele

Dacă inteligența artificială va înlocui sau nu oamenii este „o problemă a vremurilor noastre”, a spus Kissinger. „Este marea provocare a viitorului nostru, iar la acel nivel, este în interesul Chinei și al altor țări avansate și, în cele din urmă, al tuturor țărilor să i se alăture, pentru că altfel sunt la mâna unor mașinării pe care nu le înțeleg.”

Principala temere a lui Kissinger este inteligența artificială generativă – algoritmi precum ChatGPT, care creează conținut pornind de la comenzi și contexte simple – și procesul prin care dobândește și generează cunoștințe.

„Odată ce aceste mașinării pot comunica unele cu celelalte, ceea ce se va întâmpla cu siguranță în următorii 5 ani, atunci aproape că devine o problemă la nivel de specie dacă specia umană poată să își păstreze individualitatea în fața acestei competiții”, a spus fostul Secretar de Stat.

Kissinger a mai spus că a început să încerce să adune laolaltă oameni de știință bine intenționați pentru a promova cauzele libertății și conviețuirii în lume.

„Trebuie făcut. Nu a fost realizat pentru că inteligența artificială nu este încă înțeleasă”, a spus Kissinger.

