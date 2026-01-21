Live TV

Justiția japoneză a anunțat pedeapsa pentru ucigaşul fostului premier Shinzo Abe, la peste 3 ani de la asasinatul care a zguduit lumea

Data publicării:
oameni-flori-shinzo-abe
Oameni care depun flori în fața Nippon Budokan înaintea funeraliilor de stat ale fostului prim-ministru japonez Shinzo Abe. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Tetsuya Yamagami, bărbatul judecat pentru împuşcarea mortală a fostului prim-ministru japonez Shinzo Abe, a fost găsit vinovat miercuri şi condamnat la închisoare pe viaţă, la mai mult de trei ani de la asasinatul comis în plină zi şi care a zguduit întreaga lume, relatează AFP.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost acuzat că l-a împuşcat pe fostul lider japonez, care părăsise funcţia cu doi ani mai devreme, cu o armă artizanală, la un miting de campanie din 8 iulie 2022, la Nara, lângă Kyoto.

Judecătorul Shinichi Tanaka a pronunţat condamnarea pe viaţă în timpul unei audieri la tribunalul din Nara.

La începutul procesului din octombrie, Tetsuya Yamagami a mărturisit crima. Procuratura solicitase o condamnare pe viaţă, descriind crima ca fiind "fără precedent în istoria noastră postbelică" şi invocând "consecinţele extrem de grave" pentru societate, conform relatărilor din mass-media, scrie Agerpres.

În Japonia, acest verdict lasă deschisă posibilitatea eliberării condiţionate, chiar dacă, în practică, mulţi condamnaţi mor în arest, potrivit experţilor.

Asasinarea lui Shinzo Abe a provocat o traumă într-o ţară în care crimele cu arme de foc sunt extrem de rare.

Faptul că asasinul l-a atac pe Abe pentru presupusele sale conexiuni cu Biserica Unificării, cunoscută ca "secta Moon", a determinat examinarea practicilor acestei organizaţii religioase, acuzată că exercită presiuni financiare asupra adepţilor săi, şi pentru legăturile sale cu establishmentul politic japonez.

Creată în 1954 în Coreea de Sud de Sun Myung Moon, organizaţia a format rapid legături strânse cu lumea politică, Moon asociindu-se cu şefi de stat străini, precum preşedintele american Richard Nixon. Abe, la rândul său, vorbise la evenimente organizate de grupuri legate de Biserica Unificării.

Parchetul a detaliat la o audiere din octombrie cum Yamagami a dezvoltat un resentiment profund faţă de organizaţie, care, potrivit lui, i-a "determinat" viaţa. El a descris experimentele sale, începute în 2020, în construirea unei arme de foc folosind informaţii culese de pe internet, şi testele sale de tragere într-o zonă muntoasă îndepărtată.

Avocaţii săi, la rândul lor, au amintit de sinuciderea tatălui său când inculpatul avea patru ani şi de neputinţa lui Yamagami în timp ce mama sa se cufunda în disperare, căutând alinare în secta Moon.

Ea donase aproape 100 de milioane de yeni (aproximativ un milion de dolari la acea vreme) organizaţiei, ducându-şi familia la ruină.

Tetsuya Yamagami a trebuit să renunţe la studii şi a încercat să se sinucidă în 2005. Moartea fratelui său, produsă acum zece ani, a fost considerată o sinucidere. "A început să creadă că întreaga sa viaţă fusese distrusă" de secta Moon, a declarat unul dintre avocaţi.

"A crezut că, dacă ar ucide pe cineva atât de influent precum fostul prim-ministru Abe, ar putea atrage atenţia publică asupra Bisericii (Unificării) şi ar putea alimenta criticile împotriva acesteia", a declarat un procuror la începutul procesului.

Ancheta a dezvăluit legături strânse între Biserica Unificării şi mai mulţi oficiali aleşi din Partidul Liberal Democrat (PLD, naţionalist de dreapta), aflat la guvernare, ceea ce a dus la demisia a patru miniştri de la acea vreme.

O anchetă internă a PLD din septembrie 2022 a dezvăluit că jumătate dintre cei 379 dintre aleşii săi de atunci din Parlament aveau legături cu secta Moon.

În aprilie 2025, o instanţă a ordonat dizolvarea filialei japoneze a organizaţiei, invocând "daunele fără precedent" pe care le-a cauzat societăţii japoneze.

Asasinarea lui Abe a scos în evidenţă, de asemenea, deficienţele aparatului de securitate, deoarece ofiţerii de poliţie prezenţi nu au reuşit să identifice imediat sunetul primului foc de armă, intervenind prea târziu pentru a-l salva pe fostul prim-ministru.

Tragedia a dus la o întărire a legilor japoneze privind armele în 2024. Diseminarea de tutoriale despre fabricarea armelor sau de informaţii despre vânzările de arme pe reţelele de socializare se pedepseşte cu până la un an de închisoare.

