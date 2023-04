Ministrul de Externe Serghei Lavrov a declarat, în timpul unei conferințe de presă de la New York, că eforturile ONU de a ajunge la un acord privind transportul cerealelor ucrainene nu au dat niciun rezultat și acuză țările occidentale pentru crearea unui impas, relatează The Guardian. Între timp, pe front, rușii sunt speriați de contraofensiva Kievului, așa că au trecut la poziții defensive în toate zonele de luptă, potrivit șefului serviciilor ucrainene de informații. În mesajul de marți seara, președintele Zelenski a anunțat că două persoane au fost ucise și alte zece au fost rănite într-o lovitură asupra unui muzeu din Kupiansk, în regiunea Harkov, potrivit The Guardian.

LiveText-ul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina poate fi urmărit AICI.

Rușii anunță că au adus bombardiere capabile să transporte arme nucleare să patruleze în mările Norvegiei și Barenț

ACTUALIZARE 10:05 Două bombardiere strategice rusești de tip Tu-160 au efectuat o misiune de patrulare în apele neutre ale mărilor Barenţ şi Norvegiei, a anunțat, miercuri, ministerul rus al apărării.

Potrivit sursei citate, misiunea a durat 14 ore, timp în care bombardierele au alimentat în zbor. Aeronavele strategice au fost escortate de luptători MiG-31 din Flota de Nord a Marinei Ruse, potrivit raportului militar citat de Agerpres. Aeronavele strategice au fost escortate de avioane de vânătoare MiG-31 din Flota de Nord a forţelor navale ruse.

Tu-160, proiectat de Biroul de proiectare Tupolev la sfârşitul anilor 1970, sunt bombardiere grele supersonice cu geometrie variabilă capabile să transporte rachete de croazieră cu încărcătură nucleară.

Citește continuarea AICI

Ucraina întețește atacurile asupra rușilor

ACTUALIZARE 09:35 Rușii sunt speriați de contraofensiva Kievului, așa că au trecut la poziții defensive în toate zonele de luptă, potrivit șefului serviciilor ucrainene de informații. Și trupele lui Zelenski își consolidează pozițiile, prin atacuri cu rachete, dar și psihologice. Au lovit ținte rusești de pe linia frontului din Herson și Zaporojie, în timp ce bloggerii pro-ucraineni au început să distribuie imagini cu unitățile Kievului, echipate cu arme occidentale și gata de atac.

Lavrov: Eforturile ONU de a ajunge la un acord pentru transportul cerealelor ucrainene „nu au dat niciun rezultat”

ACTUALIZARE 09:25 Moscova nu vede „practic niciun rezultat” în urma acordului cu Națiunile Unite privind transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagră, susține ministrul de Externe Serghei Lavrov, într-o conferință de presă a ONU la New York, potrivit The Guardian. Lavrov afirmă că eforturile secretarului general al ONU, Antonio Guterres, de a ajunge la un acord cu țările care au anunțat sancțiuni împotriva Federației Ruse nu au dus la niciun rezultat și acuză țările occidentale pentru crearea unui impas.

Anterior, Rusia avertiza că, dacă nu va fi îndeplinită o listă de cerințe pentru a elimina obstacolele din calea exporturilor respective, nu va fi de acord să prelungească un acord aferent după 18 mai, care să permită exportul sigur de cereale în timpul războiului din porturile Ucrainei de la Marea Neagră.

Rusia a semnat un acord pe trei ani în iulie anul trecut, prin care Națiunile Unite au fost de acord să încerce să înlăture orice obstacol în calea exporturilor sale de cereale și îngrășăminte. Deși aceste exporturi nu fac obiectul sancțiunilor occidentale impuse în urma invaziei Ucrainei din februarie 2022, Moscova spune că restricțiile privind plățile, logistica și asigurările sunt o barieră în calea transporturilor.

Biden merge la summitul G7 de la Hiroshima, în Japonia

ACTUALIZARE 09:10 Preşedintele american, Joe Biden, va participa la următorul summit al G7 între 19 şi 21 mai la Hiroshima, în Japonia, a anunţat marţi Casa Albă, notează AFP, potrivit Agerpres.

Liderul administraţiei de la Washington şi şefii de stat din G7 vor discuta, printre altele, despre „sprijinul neclintit acordat Ucrainei”, „crizele alimentare şi climatice”, modalitatea de a „garanta o creştere economică incluzivă şi rezilientă” şi eforturile pentru o „tranziţie spre o energie curată”, a indicat purtătoarea de cuvânt executivului, Karine Jean-Pierre, într-un comunicat.

Preşedintele democrat va merge, de asemenea, pe 24 mai la Sydney pentru summit QUAD, care reuneşte Statele Unite, Australia, Japonia şi India.

Şefii de stat şi de guvern din aceste patru ţări vor discuta despre modalitatea de a-şi „aprofunda cooperarea în domeniul noilor tehnologii avansate”, „infrastructurii”, „sănătăţii globale”, „schimbările climatice” şi alte subiecte esenţiale pentru regiunea Indo-Pacific, a precizat Karine Jean-Pierre, reluând o formulă a executivului american desemnând regiunea Asia-Pacific.

Statele Unite au obiectivul declarat de a reînnoi legăturile cu această regiune strategică pe fondul unei rivalităţi tot mai mari cu China.

Doi morți în urma bombardamentelor rusești în Kupiansk. Zelenski: Nimeni nu e în siguranță dacă Rusia nu pierde războiul din Ucraina

ACTUALIZARE 09:00Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, , în mesajul de marți seară, că două persoane au fost ucise și alte zece au fost rănite într-o lovitură asupra unui muzeu din Kupiansk, în regiunea Harkov, relatează The Guardian.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Pe parcursul zilei de astăzi, a fost îndepărtat molozul după atacul rusesc cu rachete S-300 din oraşul Kupiansk, regiunea Harkov. Un atac asupra unui cartier de civili obişnuit. Teroriştii au ţintit muzeul local de istorie şi casele din apropiere. Rusia a ucis două femei cu această lovitură. Condoleanţele mele familiilor şi prietenilor victimelor... Zece oameni au fost răniţi, li se oferă asistenţa necesară. În total, peste 60 de muzee şi galerii din diferite regiuni ale ţării noastre au fost distruse sau avariate de ocupant”, a afirmat Zelenski.

Zelenski a spus că „nimeni nu e în siguranță” dacă Rusia nu este învinsă și a cerut ca războiul să se încheie cu un „nou Nürnberg”. „Nimeni nu se poate simţi în siguranţă nicăieri dacă agresorul nu este înfrânt. Asta dovedeşte fiecare zi în Ucraina – tot ce trupele ruseşti şi serviciile speciale ale ocupantului fac pe pământul nostru, împotriva poporului nostru. Şi asta este ceea ce visează să aducă pe pământul altor naţiuni. Toată lumea ştie asta”, a spus președintele ucrainean.

„Lumea ştie şi că Rusia poate fi oprită. Acesta este un interes comun. Oprită de puterea războinicilor noştri de pe linia frontului. De armele noastre, atât ucrainene, cât şi cele pe care le primim de la partenerii noştri. De puterea legii, adică sancţiuni care trebuie înăsprite constant, şi de munca noastră comună pentru justiţie. Fiecare manifestare a terorii ruseşti, fiecare zi de agresiune reprezintă un argument în plus că toate acestea trebuie să se sfârşească la Tribunal – într-un nou Nurnberg împotriva ruscismului (alăturare a cuvintelor Rusia şi fascism - n.r.), împotriva celor care distrug vieţi şi oameni, care folosesc rachete împotriva muzeelor şi bombe ghidate împotriva bisericilor. Rusia trebuie să piardă. Lumea nu poate avea niciun alt obiectiv. Pentru că orice altceva ar fi o înfrângere a vieţii, o înfrângere a legii, o înfrângere a lumii înseşi”, a afirmat Zelenski.

Preşedintele Ucrainei a arătat că a avut o şedinţă cu Statul Major, fiind discutată situaţia de pe front, dar şi o şedinţă despre redresarea economică a ţării.

„Este clar deja că victoria noastră va avea ca rezultat capacitatea Ucrainei de a fi un real furnizor de securitate pentru toţi partenerii noştri, pentru toţi din lume care preţuiesc o ordine internaţională bazată pe reguli. Noile standarde de securitate pe care le vom implementa în viaţa noastră: în infrastructura noastră, în energie, logistică şi comunicaţii, în sfera socială şi a educaţiei, în producţie – toate acestea pot fi amplificate în alte părţi ale lumii. La fel şi în ceea ce priveşte sistemele de apărare ucrainene, armele noastre şi experienţa oamenilor noştri câştigată în confruntarea cu teroarea rusească. Toate acestea vor lucra pentru o pace globală, pentru a ne asigura că nimeni din lume nu va mai repeta vreodată crimele Rusiei”, a mai spus Zelenski.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cheița Apocalipsei”. Cum l-au trolat americanii pe Putin cu imagini de la ultimul test de lansare a unei rachete nucleare

ACTUALIZARE 08:10 Forțele aeriene ale SUA au publicat o înregistrare video cu momentul în care militarii americani lansează, de la bordul unui așa-numit „avion al Apocalipsei”, o rachetă intercontinentală balistică nucleară Minuteman, în cadrul unui exercițiu militar. Racheta testată nu a fost prevăzută cu un focos nuclear.

Armata americană a publicat înregistrarea în contextul amenințărilor și retoricii nucleare tot mai frecvente făcute în ultima perioadă de oficialii Kremlinului ori de persoanele din anturajul lui Vladimir Putin, în special din partea vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev.

În înregistrarea video sunt prezentați membri ai forțelor aeriene ale SUA, din cadrul escadronului 625 de Operațiuni Strategice, care inițiază lansarea unei rachete nucleare de la bordul unui avion E-6B Mercury, supranumit „Avionul apocalipsei”. Forțele aeriene ale SUA au lansat racheta (fără focos nuclear) în cooperare cu marina americană într-un „test de rutină” desfășurat pe data de 19 aprilie.

Citește continuarea AICI

Sfârșitul zilelor pentru biserica Rusiei în Ucraina. „Preoții proruși sunt doar niște spioni în sutane”

ACTUALIZARE 08:00 Decizia președintelui rus Vladimir Putin de a invada Ucraina a avut mai multe consecințe neintenționate - de la convingerea unor state ca Suedia și Finlanda să se alăture alianței NATO, până la transformarea Rusiei într-un stat paria, scrie Politico.

La această listă se poate adăuga acum și distrugerea Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UOC) aliniate Moscovei, care a fost un instrument de influență foarte util Kremlinului. Autoritățile ucrainene au luat în considerare interzicerea bisericii, iar partidele de opoziție au pregătit deja un proiect de lege în acest sens.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să facă un anunț în curând despre viitorul bisericii. Acesta ar putea lua decizia de a interzice complet biserica asociată cu Moscova sau le-ar putea permite preoților să se reorganizeze sub o altă formă așa încât să rupă orice legătură cu Biserica Ortodoxă Rusă și liderul ei, Patriarhul Kiril, un suporter foarte vocal al invaziei.

Dar chiar și în absența unei interdicții, UOC se află într-un declin rapid. Mulți dintre preoții și credincioșii lor sunt pregătiți să treacă de partea rivalei sale independente, Biserica Ortodoxă a Ucrainei (OCU). De la începutul războiului, peste 200 de parohii au trecut sub umbrela OCU și multe altele plănuiesc să plece din UOC, însă procesul este îngreunat de autoritățile Bisericii care are legături cu Moscova.

Citește continuarea AICI

Cele mai importante informații din ziua precedentă:

Armata ucraineană anunță „rezultate impresionante” în Herson

Zelenski s-a întâlnit cu generalii săi. Ucraina întețește atacurile asupra rușilor

Patriarhul Kirill spune că rușii care nu își servesc țara sunt „dușmani interni”: „Dragostea de patrie e cea mai mare virtute”

VIDEO Ce soluție au găsit rușii pentru a deveni „invizibili” pe linia frontului

Cum trimite Iranul armament în Rusia fără ca americanii să poată interveni (WSJ)

TASS: Rusia s-ar putea retrage din tratatul privind rachetele nucleare cu rază intermediară de acţiune

Medvedev propune „împărțirea liniștită” a Ucrainei pentru a evita un război nuclear. Ce spune despre România

Preşedintele ceh Petr Pavel spune că Beijingul nu vrea pace în Ucraina. „China trage învăţăminte din acest conflict în fiecare zi”

Rusia expulzează un diplomat moldovean, după ce un angajat al ambasadei ruse la Chişinău a fost declarat persona non-grata

Numărul victimelor pe care le suferă Rusia în fiecare zi scade semnificativ în luna aprilie

Moscova acuză Ucraina că a încercat să-i atace navele pe Marea Neagră, „punând astfel în pericol acordul cu cereale”

ISW: Kievul îşi asigură un cap de pod peste râul Dnipro

Zelenski: Pregătim deja sectorul energetic pentru iarna viitoare

Rusia a început să folosească tancul T-4 Armata pe frontul din Ucraina

Riscurile unei confruntări nucleare între Rusia și Statele Unite sunt în creștere, avertizează un înalt diplomat rus

Cum se pregătesc de luptă cele mai vulnerabile state NATO de teamă că Putin le va invada după ce termină cu Ucraina

Peskov neagă că Vladimir Putin ar avea o sosie şi susține că acesta nu se află într-un buncăr

Editor : C.L.B.