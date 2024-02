"Mai rapide ca un Ferrari". Uraganele au devenit atât de puternice, încât ar fi nevoie de o nouă categorie pentru încadrarea lor

Uraganele devin atât de puternice din cauza crizei climatice, încât clasificarea acestora ar trebui extinsă pentru a include și furtuna de "categoria 6", în condițiile în care intensitatea lor se măsoară acum pe o scară de la 1 la 5, potrivit unui nou studiu, citat de The Guardian.

Dacă ar exista această nouă categorie propusă, cinci uragane din ultimul deceniu ar putea fi incluse în ea, inclusiv "Haiyan" (care a făcut 6.000 de morți în Filipine, în 2013) și "Patricia" (care s-a format în apropierea Mexicului, în 2015, și a avut viteze maxime ale vântului de 346 km/h, au spus cercetătorii.

Mega-uragane în care viteza vântului trece de 300 km pe oră sunt tot mai posibile, din cauza încălzirii globale, au descoperit studiile.

Scara Saffir-Simpson, dezvoltată în anii 70, are cinci categorii de măsurare a intensității uraganelor, iar cercetătorii susțin că ar trebui adăugată o a șasea treaptă, care să includă uragane la care viteza maximă a vântului este de peste 309 km/h. "E mai rapid ca majoritatea Ferrari-urilor, este greu de imaginat. Să fii prins într-un asemenea uragan ar fi rău. Foarte rău", a declarat Michael Wehner, cercetător la Laboratorul Național Lawrence Berkeley din SUA.

De aceeași părere este și James Kossin de la Universitatea din Wisconsin-Madison.

Scara "Saffir-Simpson Windscale" la care categoria 1 pornește de la 119 km/h, iar a cincea, de la 254 km/h, este folosită de 50 de ani în SUA.

"Nu a existat încă niciunul în Atlantic sau în Golful Mexic, dar ăsta e doar un noroc", a spus Wehner. "Sper să nu se întâmple, dar este doar o chestiune de noroc. Știm că aceste furtuni au devenit deja mai intense și vor continua să fie așa".

Wehner a spus că scara Saffir-Simpson nu mai reprezintă măsura potrivită pentru pericolele pe care uraganele le reprezintă pentru oameni, și că o categorie 6 ar evidenția riscurile sporite aduse de criza climatică.

Încă nu sunt indicii că vor exista în curând uragane clasificate oficial ca fiind de categoria 6.

Studiul a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Editor : G.M.