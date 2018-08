Actorul Kevin Spacey, în centrul unui nou scandal de abuz sexual. Procurorii din L.A. au deschis deja o anchetă

Procurorii din Los Angeles au anunţat miercuri că verifică un al doilea caz de abuz sexual în care este implicat actorul premiat cu Oscar Kevin Spacey, relatează news.ro, care citează Reuters.

FOTO: Guliver/Getty Images

„Un caz de abuz sexual în care este implicat Kevin Spacey a fost prezentat ieri biroului nostru de Departamentul şerifului din Los Angeles. Este în curs de revizuire”, a transmis într-un comunicat Greg Risling, purtător de cuvânt al biroului procurorului din Los Angeles.

Risling nu a oferit detalii despre cel mai recent caz.

Reprezentanţii actorului nu au comentat.

Procurorii au spus în aprilie că un caz de agresiune sexuală de care actorul Kevin Spacey s-ar fi făcut vinovat în anul 1992 a intrat în atenţia lor. Departamentul şerifului din Los Angeles a declarat că în presupusul incident a fost implicat un bărbat adult. Spacey a recunoscut public pentru prima dată în octombrie 2017 că este homosexual.

Peste 30 de bărbaţi au spus că au fost victime ale avansurilor sexuale nedorite din partea lui Spacey, care se află în centrul unei controverse de anul trecut, de când actorul Anthony Rapp l-a acuzat că a încercat să-l seducă în 1986, pe când Rapp avea 14 ani. În octombrie 2017, Spacey şi-a cerut scuze pentru orice fel de comportament nepotrivit faţă de Rapp şi nu a mai comentat de atunci.

Acuzaţiile la adresa actorului au fost lansate în urma izbucnirii scandalului sexual care îl vizează pe producătorul hollywoodian Harvey Weinstein.

Rezultatul scandalului în privinţa lui Spacey, care a câştigat un premiu Oscar pentru cel mai bun actor în 2000 cu rolul din "American Beauty", a dus la excluderea sa din sezonul final al serialului Netflix "House of Cards" şi la înlocuirea lui în 2017 din filmul "All the Money in the World".

În ianuarie, Netflix a anunţat pierderi de 39 de milioane de dolari din proiecte în care era implicat Spacey.

Teatrul Old Vic din Londra, unde Spacey a fost director artistic timp de 12 ani, a transmis anul trecut că a primit 20 de acuzaţii de comportament neadecvat în privinţa actorului, care ar fi avut loc între 1995 şi 2013.

Spacey este unul dintre zecile de bărbaţi din industria de divertisment şi politică care au fost acuzaţi de comportament sexual neadecvat în ultimele 10 luni, parte ca rezultat al mişcării sociale #MeToo.

