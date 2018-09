Cezar Ouatu, mesaj pentru românii care l-au criticat: „Așa ați făcut și cu Simona Halep”

Cezar Ouatu a dat un interviu pentru publicația Adevărul, în care a vorbit despre criticile pe care românii i le-au adus, după ce au văzut audiția de la X Factor UK.

Cezar Ouatu i-a impresionat cu vocea sa pe cei patru membrii ai juriului, care l-au aplaudat în picioare la sfârșitul prestației. Nici publicul nu a rămas indiferent la talentul românului, mulți oamenii fiind filmați cu lacrimi în ochi.

Voci din țară l-au criticat însă pe Ouatu, insinuând că artistului i-ar fi rușine că este român. Cei de la Adevărul l-au contactat pe contra-tenor, pentru a face lumină în acest caz.

„Nu mi-a fost ruşine vreodată că sunt român. Asta o spun în gura mare. Dar eu nu m-am dus acolo să reprezint neapărat România, m-am dus să mă reprezint pe mine ca artist şi «să joc în altă ligă a industriei muzicale». Trebuie să recunosc, şi aş fi ipocrit să nu spun chestia asta, că m-am născut în România, am avut copilăria mea în România, dar din punct de vedere artistic, şi mulţi români nu ştiu treaba asta, eu am început în Italia. Am şi cetăţenie italiană, dar nu asta e relevant, ci faptul că debutul, şcoala de canto şi tot ce a însemnat «cântăreţul Cezar Ouatu» au fost în Italia. Lumea şi publicul larg mă ştie de acum cinci ani, când am reprezentat România la Eurovision. Dar dacă nu aş fi fost la conservator în Italia, dacă nu aş fi avut concerte la operele din Italia, dacă nu aş fi participat la concursuri în Italia, dacă nu aş fi îngrijit bătrâni în Italia pentru a mă întreţine în facultate, nu cred că aş fi ajuns unde sunt astăzi, chiar şi în România. Nu cred că aş fi putut să reprezint cu mândrie România. Aş fi fost un simplu pianist, probabil muritor de foame. Nu neg faptul că sunt român, iar în momentul în care am spus că sunt italian-român nu cred că am greşit cu ceva, dar na, aşa suntem noi, românii, cârcotaşi. Dar probabil că ăsta este felul nostru de a fi. Aşa s-a întâmplat şi în cazul Simonei Halep, pe care am judecat-o. Dar eu sunt bucuros că sunt român, iar dacă românii se bucură că îi reprezint, sunt extrem de onorat şi de fericit“, a declarat Cezar Ouatu pentru Adevărul.

Artistul a negat și varianta vehiculată de cei care l-au criticat, și anume că ar fi fost o strategie să spună că este italian, pentru că englezii urăsc românii.

„Eu la toate interviurile, probabil urmează să fie difuzate, am povestit despre parcursul meu muzical cu tata la Filarmonica din Ploieşti, mai român de atât…”, a mai spus Ouatu.

