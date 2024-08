Banksy este unul dintre cei mai faimoși artiști din lume, dar în ciuda numărului mare de fani, identitatea sa rămâne ascunsă. Pentru unii este un erou, pentru alții un vandal. Deși operele sale de artă stradală se vând în schimbul unor sume uriașe de bani, artistul farsor și activistul anti-sistem a reușit să rămână anonim. Și, totuși, ce știm cu adevărat despre Banksy?

Banksy a ajuns cunoscut după ce a început să facă graffitiuri pe străzile din Bristol cu șabloanele sale, care au ajuns marcă înregistrată, la începutul anilor '90, scrie BBC.

Scena muzicală și artistică a orașului, de unde au plecat trupe precum Massive Attack și Portishead, se spune că l-a inspirat pe Banksy.

Seria cu animale de la Londra a început cu o capră cocoțată pe o clădire din cartierul Kew. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Despre Banksy se crede că s-a născut în orașul Yate din apropiere de Bristol, în prima parte a anilor '70.

Prima sa mare pictură murală făcută cu un șablon – The Mild Mild West – în care apare un ursuleț de pluș care aruncă un cocktail Molotov înspre trei jandarmi, a fost realizată în zona Stokes Croft din Bristol în 1999.

La începutul anilor 2000, Banksy s-a mutat la Londra și a atras din ce în ce mai mult atenția publicului cu arta sa stradală satirică.

Până la mijlocul anilor 2000, Banksy a devenit celebru – dar a continuat să își ascundă identitatea reală. În același timp, lucrările sale au devenit tot mai ambițioase și au apărut în orașe din toată lumea.

Brad Pitt și Christina Aguilera au cumpărat picturi semnate de Banksy

Apariția unei noi picturi marca Bansky a devenit un eveniment mediatic. Statutul său mitic de artist mascat care face poante pe seama autorităților i-au adus – cel puțin brandului său – recunoaștere internațională.

Expozițiile cu operele sale de artă din orașe precum Los Angeles sau Londra au devenit evenimente cu casa închisă.

Cabina de poliție cu peștii piranha pictați de Banksy a fost mutată într-un loc mai sigur pentru a fi protejată de vandali și hoți. Foto: Profimedia Images

Printre clienții săi de marcă ce i-au cumpărat lucrările în schimbul unor sume uriașe de bani se numără actorul Brad Pitt, designerul de modă Paul Smith și cântăreața Christina Aguilera.

Filmul documentar Exit Through the Gift Shop din 2010, în care sunt prezentate lucrările sale, a fost nominalizat la premiile Oscar și Bafta.

În 2018, Banksy a pus în scenă un eveniment foarte teatral în timpul unei licitații organizate de Sotheby's – imediat după ce lucrarea sa Girl with Balloon s-a vândut pentru 1 milion de lire sterline, opera sa de artă s-a autodistrus.

Interviul care dezvăluie cine ar putea fi Banksy

Despre Bansky s-a spus în trecut că ar fi Robert Del Naja, Robin Gunningham, Neil Buchanan sau un grup mai mare de artiști din Bristol.

The Mail on Sunday a dezvăluit în 2008 că Gunningham ar fi Bansky, „un fost elev de școală publică crescut în suburbiile clasei de mijloc”.

BBC a găsit anul trecut un interviu mai vechi în care artistul pare să confirme că prenumele său este „Robbie”. În înregistrarea făcută în 2003, reporterul Nigel Wrench îș întreabă pe artist dacă numele său este „Robert Banks”, iar artistul îi răspunde: „Este Robbie.”

Gunningham nu a comentat niciodată despre acest subiect.

Teoria cea mai plauzibilă privind identitatea lui Banksy este că artistul ar fi Robin Gunningham, născut în Yate în 1974. O altă variantă era și Robert del Naja, membru fondator al trupei Massive Attack. Colaj foto: Profimedia Images

Un album cu poze publicat de fostul agent al lui Bansky, Steve Lazarides, îl arată pe artist în timp ce lucrează – nu i se vede fața în niciuna dintre poze.

Pe măsură ce artistul a înaintat în vârstă, lucrările sale au devenit tot mai simbolice și politice decât primele sale opere.

Războiul din Ucraina, acolo unde se crede că Bansky ar fi făcut mai multe picturi murale în 2022, și imigrația sunt doar două dintre temele recent abordate de artist.

„Animalele” care au scăpat pe străzile Londrei

În vara anului 2024, lucrări de artă cu animale sălbatice au început să apară pe străzile din Londra – nouă astfel de picturi murale au apărut în tot atâtea zile.

Seria a început cu o capră cocoțată pe o clădire din Kew, urmată de doi elefanți care își întind trompele unul înspre celălalt în Chelsea.

Apoi au fost dezvăluite cele trei maimuțe care stau agățate pe un pod din Brick Lane și lupul care urlă la lună pictat pe o antenă parabolică în Peckham.

La scurt timp după ce Banksy a confirmat că lupul desenat pe o antenă parabolică din Londra este lucrarea lui, mai mulți hoți au furat antena. Foto: Profimedia Images

A cincea lucrare prezintă o pereche de pelicani deasupra unui restaurant cu preparate din pește. A urmat apoi o pisică ce se întinde pe un panou publicitar abandonat din Cricklewood.

Oamenii s-au grăbit apoi să vadă peștii piranha care înoată pe geamul unei cabine stradale folosită de poliția din Londra.

Banksy părea că și-a încheiat jungla urbană cu un rinocer urcat pe un Nissan Micra abandonat care avea un con pentru dirijarea traficului.

„Parte din enigma lui Bansky este, firește, că totul este o surpriză”

Dar, ultima pictură a apărut în ziua a noua și a fost, poate, cea mai surprinzătoare: o gorilă care ține cortina deschisă pentru mai multe păsări și un leu de mare care reușesc să evadeze; trei perechi de ochi privesc din întuneric. Locația? Grădina Zoologică de la Londra.

Ultima pictură ar putea explica astfel de ce atât de multe „animale” au apărut în ultimul timp pe străzile din Londra – gorila le-a ajutat să scape din grădina zoologică.

Printre clienții care au cumpărat lucrări semnate de Banksy se numără actorul Brad Pitt, designerul de modă Paul Smith și cântăreața Christina Aguilera. Captură foto: Instagram / banksy

Angajații grădinii zoologice din Regent's Park s-au arătat surprinși de apariția ultimei picturi pe una dintre uriașele obloane de la intrare, potrivit CNN.

„Parte din enigma lui Bansky este firește că totul este o surpriză”, a spus Dan Simmonds, unul dintre managerii grădinii zoologice. „Dar când am venit și am văzut-o, am realizat că, da, suntem așa de norocoși.”

Simmonds a spus că a descoperit opera de artă a lui Bansky dis-de-dimineață când a venit să hrănească animalele. Cicliștii care fac mișcare în jurul parcului își făceau deja selfie-uri cu pictura lui Bansky.

Operele de artă ale lui Banksy care au fost distruse, vandalizate sau furate

Cum se întâmplă de multe ori cu operele de artă stradale, inclusiv cele ale lui Bansky, nu toate au supraviețuit intacte.

Elefanții au fost desfigurați cu vopsea albă, lupul de pe antenă a fost furat de un grup de hoți la câteva ore după ce s-a confirmat că lucrarea îi aparține lui Bansky, pisica și întreg panoul publicitar au fost date jos din motive de siguranță, iar un bărbat mascat a scris cu un spray de graffiti peste rinocer.

Pictură murală a lui Banksy din Horenka, Ucraina, după retragerea trupelor ruse. Foto: Profimedia Images

Directorul Brandler Art Galleries, John Brandler, crede că lui Bansky îi convine să rămână anonim ca să poată umbla pe străzi fără să fie recunoscut, dar brandul Bansky ar supraviețui chiar și dacă identitatea lui ar fi dezvăluită.

„Pentru lumea artistică, asta nu mai contează. Brandul este atât de mare acum. Oamenii lui au făcut brandul Bansky un lucru atât de incredibil încât nu ar fi nicio diferență dacă ar fi demascat.”

Bansky „este foarte deștept. Nu a inundat piața. Este un afacerist genial”, a mai spus Brandler.

Editor : Raul Nețoiu