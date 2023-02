Imagini dramatice cu eforturile de căutare și salvare de sub dărâmături a supraviețuitorilor cutremurului care a lovit Turcia și Siria continuă să apară pe rețelele sociale. În Siria, organizația umanitară White Helmets (Căștile Albe) estimează numărul victimelor, morți și răniți, la peste 3.000, însă bilanțul poate fi mult mai mare.

Copii scoși de sub dărâmături, strigăte de ajutor sau plânsete care se aud de sub clădiri prăbușite, familii blocate la etaj, fără posibilitatea de a coborî, membre ale unor victime care apar de sub grămezile de moloz, fără a ști dacă mai sunt în viață sau nu. Și peste toate acestea, întuneric, frig și ploaie.

Așa au arătat pentru echipele de salvatori de la White Helmets intervențiile după cutremurul devastator care a lovit luni Siria.

În satul Qatma, la nord de Alep, Ahmed, un băiat de câțiva ani, a fost scos de sub dărâmături după ce salvatorii au văzut un picior desculț ieșind de sub niște plăci de beton. Micușul a fost salvat și dus într-o salvare, junde i s-au făcut manevre de resuscitare. La spital, el a început să-și revină, însă din imagini se vede că este încă în stare de șoc.

Voluntarii de la Căștile Albe cer asistență internațională și ajutor umanitar, spunând că fiecare clipă contează pentru salvarea unei vieți. Ei estimează numărul victimelor, morți răniți, la aproape 3.000, însă numărul ar putea fi mult mai mare.

Peste 4.800 de oameni au murit în Turcia și Siria, în urma celor două cutremure devastatoare produse luni, la distanță de 9 ore unul de altul, în regiuni relativ apropiate.

Temperaturile extrem de scăzute, zăpada și ploaia au împiedicat eforturile de căutare a supraviețuitorilor în timpul nopții în Turcia, în timp ce cei aflați sub dărâmături strigă după ajutor. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că numărul victimelor ar putea depăși 20.000.

Editor : B.P.