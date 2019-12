Canalul TV CBC apără controversata decizie de a şterge scena cu Donald Trump din filmul „Home Alone 2: Lost in New York”/„Singur acasă: Pierdut în New York”, informează Mediafax, care citează BBC.

În Ajunul Crăciunului, Donald Trump s-a declarat onorat de apariţia în filmul „Singur acasă”.

Purtătorul de cuvânt al CBC, Chuck Thompson, a declarat că 8 din cele 120 de minute ale filmului au fost tăiate pentru a face loc reclamelor, iar decizia a fost luată în 2014. Acesta susţine că totul s-a întâmplat înainte ca Trump să intre în cursa electorală, decizia nefiind una motivată politic.

Filmul în varianta sa editată a fost prezentat de CBC de Crăciun, atrăgând un val de critici din partea susţinătorilor preşedintelui american, potrivit BBC.

Donald Trump Jr, a postat joi un link către un articol care a catalogat situaţia drept „patetică”. De asemenea, preşedintele a reacţionat în aceeaşi zi şi a transmis că "Filmul nu va mai fi niciodată la fel! (Glumesc).

Făcând referire la premierul canadian Justin Trudeau şi la dezacordurile binecunoscute dintre cei doi lideri în privinţa unor probleme politice majore, Trump a adăugat: „Cred că lui Justin T nu-i place că-l fac să plătească pentru NATO sau pentru comerţ!”

În timpul unei discuţii purtate de Trump marţi cu mai mulţi membri ai armatei, acesta a fost întrebat despre apariţia în celebrul film de Crăciun. "Să zicem că eram ceva mai tânăr ... S-a dovedit a fi un mare succes, evident. Este un clasic de Crăciun, unul dintre cele mai mari", a declarat Trump, care este proprietarul Hotelului Plaza din New York, locul unde au avut loc mai multe scene ale filmului din 1992. „Este o onoare să fii implicat în aşa ceva”, a mai spus preşedintele.

În film, Kevin - interpretat de Macaulay Culkin - este din nou separat de părinţii lui şi se luptă să-şi găsească drumul prin hotelul de lux. La un moment dat, îi cere indicaţii unui bărbat care poartă un pardesiu negru, lung şi o cravată roşie. "În jos şi la stânga", îi răspunde Trump.

Actorul Matt Damon a afirmat într-un interviu din 2017 că omul de afaceri permite realizarea filmărilor în clădirile sale, atât timp cât primeşte la rândul său un rol scurt. Astfel, Trump figurează în distribuţia a aproximativ 20 de filme şi seriale, printre care se numără „Zoolander” şi „Sex and the City”.

Editor web: Vlad Mironescu