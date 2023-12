„Îmblânzitorul de biciclete”: Un șofer de autobuz a recuperat sute de biciclete furate și i-a ajutat pe hoți să își schimbe viața

Totul a început în 2019, atunci când Bjartmar Leósson a observat că au loc tot mai multe furturi de biciclete în Reykjavik. În loc să accepte faptul că odată ce o bicicletă a fost furată ea a dispărut pentru totdeauna, „îmblânzitorul de biciclete”, care lucrează ca șofer de autobuz, s-a hotărât să pornească în căutarea bicicletelor furate pe care apoi le returnează proprietarilor de drept, relatează The Guardian.

După patru ani și sute de biciclete recuperate, bărbatul de 44 de ani a devenit o figură cunoscută în rândul bicicliștilor și al potențialilor hoți de biciclete din capitala Islandei.

Locuitorii din Reykjavik apelează la „dresorul de biciclete” atunci când au nevoie de ajutor ca să își găsească bicicletele, uneltele și chiar mașinile pierdute. De multe ori, potrivit lui Leósson, hoții de biciclete aduc înapoi obiectele furate fără ca cineva să le ceară acest lucru, iar unii dintre foștii hoți au început chiar să îl ajute.

„Este ca un bulgăraș mic de zăpadă care a devenit foarte mare foarte repede”, a spus Leósson, căruia i se mai spune „polițistul de biciclete”, „preotul bicicletelor” și „Iisus al bicicletelor”.

Acum, când cineva își pierde bicicleta, durează uneori mai puțin de 48 de ore până când cineva o găsește și postează pe pagina de Facebook Hjóladót ofl. tapað fundið eða stolið („Chestii de biciclete etc pierdute, găsite sau furate”) – pagina este actualizată după doar câteva ore cu obiecte dispărute și găsite și are peste 14.500 de membri.

„Nu sunt doar eu. De multe ori, cineva vede o bicicletă ascunsă într-un boschet, face o poză și apoi altcineva comentează 'Hey, asta este bicicleta mea'. Așa că toată lumea este atentă”, a spus Leósson.

În ultimii trei ani, furturile de biciclete au scăzut de la 569 în 2021 la 404 în primele 11 luni ale anului 2023, potrivit statisticilor poliției din Islanda.

„Bjartmar Leósson face o treabă grozavă găsind și adunând biciclete care au fost furate”, a spus șeful poliției din Reykjavik, Guðmundur Pétur Guðmundsson. „Poliția îndrumă de multe ori victimele furturilor spre diverse grupuri de vânzări și grupul lui de Facebook doar ca șansele să își mai găsească bicicleta să crească.”

Când au nevoie să își găsească bicicletele sau mașinile pierdute, locuitorii din Reykjavik apelează la „îmblânzitorul de biciclete”. Foto: Profimedia Images

De la inamici la prieteni: „polițistul de biciclete” și hoții din Reykjavik

Cu toate că munca de investigator a lui Leósson este acum una altruistă, inițial, furia a fost cea care l-a motivat treacă la acțiune. La început, Leósson lua bicicletele pe care le găsea în apropierea unui adăpost pentru persoane fără casă și le ducea la poliție.

Leósson suspecta că aceste biciclete erau furate și se certa de multe ori cu persoanele pe care le credea vinovate de furtul bicicletelor. Acum, Leósson este mult mai empatic față de situația lor.

„Eram foarte nervos, ei erau nervoși – a fost foarte greu la început. Dar apoi am început să mă gândesc: Ok, nu contează, pot să urlu până când mă fac albastru la față, nimic nu o să se schimbe. Așa că am decis să fiu deschis și pur și simplu să vorbesc cu ei.”

Din acel moment, dinamica s-a schimbat. A început să devină prieten cu locuitorii din adăpost, iar unii dintre ei au început să îl ajute să găsească bicicletele furate. Pe unii dintre ei, Leósson i-a ajutat să intre în centre de reabilitare, iar asta i-a schimbat viața chiar și lui Leósson.

Când cineva oferă o recompensă pentru recuperarea bicicletei sale, Leósson spune că le dă banii celor care locuiesc în adăpost. De multe ori, oamenii ajung să fure biciclete din cauză că sunt dependenți de droguri – situația lor este înrăutățită și de faptul că listele de așteptare ale centrelor de reabilitare sunt foarte lungi, iar pe timpul verii acestea se închid.

Când era mai tânăr, Leósson era mult mai dur cu hoții de biciclete, dar acum abordarea lui s-a schimbat dramatic. „Acum, când îi văd pe tipii ăștia pe o bicicletă furată, vorbesc cu ei în mod pașnic și calm.”

„Zilele trecute am vorbit cu unul din băieții ăștia și nici măcar nu am menționat bicicleta, doar i-am zis: spune-mi povestea ta”, a povestit Leósson. La finalul conversației, hoțul i-a dat de bună voie bicicleta furată.

Furturile de biciclete îi descurajează pe unii oameni să le folosească în locul transportului public din cauză că le este frică să își lase bicicletele afară.

„Unii oameni au trecut de la mașină la bicicletă și când bicicleta le este furată și poliția pare că nu face nimic în legătură cu asta, atunci se întorc la mașină”, a explicat Leósson.

Editor : Raul Nețoiu